Letos je vánočním stromem pro Plzeň dougalska tisolistá, která rostla třicet let u domu v Kozolupech. Tam ji vysadili manželé Křižíkovi, nájemníci z domu, u kterého až do 12. listopadu rostla.
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VIDEO: V Kozolupech pokáceli vánoční strom pro Plzeň, rostl třicet let
Uříznutý strom musel jeřáb dopravit přes menší budovu a elektrické vedení k parkovišti na speciálně upravený návěs. „Manžel před třiceti roky přivezl z Plzně dva stromky, oba jsme je zasadili. Pak jsme zjistili, že u sebe růst nemohou, jeden musel už dříve pryč,“ popsala při kácení Hana Křižíková.
Vánoční trhy na plzeňském náměstí Republiky začaly už před týdnem a potrvají do 23. prosince. Stánky mají otevřeno denně od 10 do 20 hodin a návštěvníky čeká kromě stromku dřevěný betlém s postavami v životní velikosti, živá zvířata v chlívku, historický kolotoč a osvícené ruské kolo.
Na pódiu se v příštích týdnech vystřídá řada muzikantů a připravena je třeba Velká mikulášské show 5. prosince nebo Vánoční zpívání koled 16. prosince. Každý den v 17 a 18 hodin také zdraví ze zvonice návštěvníky plzeňský ponocný.
Vánoční strom se z větších měst v regionu rozsvítil už v pátek v Klatovech a Rokycanech, v sobotu v Domažlicích nebo v Chebu a včera kromě Plzně také v Tachově, Karlových Varech nebo v Sokolově.