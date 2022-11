Plzeň rozsvítila jedli na náměstí, do ulic města vyjela vánoční tramvaj

Vánoční symboly postupně rozsvěcují také v jednotlivých plzeňských městských obvodech. Raritou bude čtyři metry vysoký ozdobený strom na plovoucích pontonech na hladině Borské přehrady. Tradice začala loni. Světla ze stromu vodní plochu ozáří poprvé 1. prosince.

„Připravena je dobrodružná cesta se světýlky. Průvody s lampiony a baterkami směrem na Borskou přehradu vyrazí hned ze čtyř míst, kde budou čekat průvodci,“ uvedl starosta třetího obvodu David Procházka.

Jiná unikátní vodní světelná instalace už o víkendu zakotvila na rybníce Labuť v Žinkovech. Stylově ji tvoří třímetrová labuť.

Další týdny budou v regionu plné akcí. Tradičně nejvíce se jich koná v krajském městě. „Pokud jste ještě nebyli v Plzni v období adventu, je čas to napravit. Kouzelná vánoční výzdoba, jedny z nejhezčích adventních trhů v republice a pestrá nabídka speciálních adventních zážitků pro malé i velké, to vše vás čeká v předvánočním čase u nás v Plzni,“ říká náměstkyně primátora Lucie Kantorová.

V neděli vyjela už popáté v historii do ulic vánoční tramvaj Plzeňských městských dopravních podniků. Stejně jako v předchozích letech je vyzdobena vnějším i vnitřním polepem a světelnými dekoracemi. Speciální vánoční atmosféru nabídnou adventní prohlídky katedrály sv. Bartoloměje, které propojují tradiční komentovanou prohlídku interiéru s poutavým výkladem o vánočních zvycích a tradicích.

Adventní akce budou v mnoha obcích

Ty budou hlavním tématem také na vánočních komentovaných prohlídkách statku U Matoušů v Bolevci. Komentované prohlídky, které se konají od 29. listopadu až do 23. prosince, vždy od úterý do pátku v 11 a 13 hodin, prozradí, kdo během adventu kromě Mikuláše obcházel po vsi, jak lidé předpovídali budoucnost a co dělávaly vdavekchtivé dívky na svatého Ondřeje.

Jedinečný zážitek nabízí během adventu také pivovar Plzeňský Prazdroj, který láká na speciální prohlídky s bohatou degustací a pivním kvízem. Návštěvníci si mohou předsváteční čas zpříjemnit také objevováním tajemství labyrintu chodeb, sklepů a studní pod západočeskou metropolí netradičně za svitu baterek.

Speciální prohlídky Plzeňského historického podzemí, které vás zavedou i do běžně nepřístupné části podzemní chodby, se konají od pondělí 12. až do neděle 18. prosince vždy od 17 a 18 hodin. Ve čtvrtek 15. prosince a v pátek 16. prosince je navíc připraven doprovodný program v podobě adventních dílen a trhů s neziskovou společností Totem a vánoční hudba na muzejním dvorku.

V zoo připravují uspávání medvědů

V létě ožila plzeňská Riegrova ulice v centru města programem nazvaným Riegrovka hraje. Restaurace, bary a kavárny, kterých je tu velké množství, spojily své síly také v zimě.

Každou adventní neděli nabídnou speciální gastrozónu pojmenovanou Riegrovka hřeje. Od 14 hodin až do večera se kolemjdoucí budou moci zahřát nejen uvnitř podniků, ale také u vánočních stánků přímo na ulici. Podávat se budou především horké nápoje.

Adventní program se rozbíhá i na statku Lüftnerka v plzeňské zoo. Na 3. prosince je připraveno čertovské odpoledne zakončené komentovaným ukládáním medvědů k zimnímu spánku. V neděli 11. prosince se pak i v zoologické zahradě rozsvítí vánoční strom.

Na 14. a 15. prosince se v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze konají Adventní dílny. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve širokou veřejnost na tradiční adventní akci, která se bude konat 3. prosince od 14 hodin. V rámci akce se koná koncert souboru středověké hudby Gutta, chybět nebude výstava Tradice Vánoc nebo adventní jarmark.

K vidění jsou i historické betlémy

K adventu samozřejmě patří betlémy. Ten od Wenzela Zellera z Plané je od včerejška k vidění v tachovském Muzeu Českého lesa. Součástí díla jsou orientální město, pastýřské scény, poutnická scéna s kapličkou sv. Antonína nebo vesnické prostředí s mlýnem a hamrem.

Pojďte se mnou do Betléma zní název výstavy, která se až do 29. ledna koná v rokycanském Muzeu dr. Bohuslava Horáka. Součástí expozice je několik desítek betlémů vytvořených rokycanskou rodačkou Ivanou Sieberovou, případně betlémy z její sbírky od jiných tvůrců.

Vystavené jesličky se liší svým provedením, použitým materiálem i rozměry. Kromě vystřihovacích papírových betlémů jsou vystaveny betlémy keramické, dřevěné, z korku, plsti, kukuřičného šustí, slámy, skla a dalších materiálů. Atmosféru vhodně doplňují pohlednice s motivy betlémů.

Na západ Čech se chystají také čerti krampusové spojovaní především s Německem a Rakouskem. Kolem padesáti by jich mělo vystrašit návštěvníky akce, která se uskuteční v Klatovském autocentru od 16 hodin.