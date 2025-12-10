„Ukazují nám to poslední čísla. Kdyby se odehrálo hlasování o setrvání v EU, dvě třetiny lidí by byly pro,“ říká Ladmanová.
Toto procento se podle ní ještě zvedne. Argumentuje zkušeností zemí, jako je Litva, Lotyšsko či Estonsko, které si bezpečnostní rizika uvědomovaly daleko dřív, a proto je tam podpora EU a členství ještě daleko vyšší.
Jak se žena ze Zahorčiček stane šéfkou Zastoupení Evropské komise v České republice?
Absolvovala jsem gymnázium v Plzni, dnes nese název Masarykovo. Tamní kvalita výuky mi umožnila jít studovat právnickou fakultu do Prahy. Pak jsem nastoupila cestu, kdy jsem se věnovala lidským právům a boji za zachování demokracie. Uvědomovala jsem si důležitosti evropského projektu, který považuji za malý zázrak.
V debatě o domnělém českém euroskepticismu by mělo zaznít, že když se podíváme na hlasování o legislativě v Radě EU, za 21 let hlasovala Česká republika pro v 98 procentech případů. Prakticky všechno, co tu platí, si Česká republika zkrátka s ostatními odsouhlasila.