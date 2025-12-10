Existuje touha vidět Evropu na kolenou, říká šéfka zastoupení Evropské komise

Monika Ladmanová stojí v čele českého Zastoupení Evropské komise třetím rokem. | foto: Archiv Moniky Ladmanové

Jitka Kubíková Šrámková
  13:00
Její dědeček byl sedlák. V místech, kde hospodařil, tedy v Zahorčičkách u Kasejovic v okrese Plzeň-jih, byl už po Bílé hoře statek Ladmanů. Monika Ladmanová je již třetím rokem šéfkou Zastoupení Evropské komise (EK) v České republice. A na rozdíl od mnoha lidí říká, že Češi jsou vesměs proevropští a nechtějí vystupovat z EU.

„Ukazují nám to poslední čísla. Kdyby se odehrálo hlasování o setrvání v EU, dvě třetiny lidí by byly pro,“ říká Ladmanová.

Toto procento se podle ní ještě zvedne. Argumentuje zkušeností zemí, jako je Litva, Lotyšsko či Estonsko, které si bezpečnostní rizika uvědomovaly daleko dřív, a proto je tam podpora EU a členství ještě daleko vyšší.

Jak se žena ze Zahorčiček stane šéfkou Zastoupení Evropské komise v České republice?
Absolvovala jsem gymnázium v Plzni, dnes nese název Masarykovo. Tamní kvalita výuky mi umožnila jít studovat právnickou fakultu do Prahy. Pak jsem nastoupila cestu, kdy jsem se věnovala lidským právům a boji za zachování demokracie. Uvědomovala jsem si důležitosti evropského projektu, který považuji za malý zázrak.

V debatě o domnělém českém euroskepticismu by mělo zaznít, že když se podíváme na hlasování o legislativě v Radě EU, za 21 let hlasovala Česká republika pro v 98 procentech případů. Prakticky všechno, co tu platí, si Česká republika zkrátka s ostatními odsouhlasila.

Monika Ladmanovávedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice

Existuje touha vidět Evropu na kolenou, říká šéfka zastoupení Evropské komise

Monika Ladmanová stojí v čele českého Zastoupení Evropské komise třetím rokem.

Její dědeček byl sedlák. V místech, kde hospodařil, tedy v Zahorčičkách u Kasejovic v okrese Plzeň-jih, byl už po Bílé hoře statek Ladmanů. Monika Ladmanová je již třetím rokem šéfkou Zastoupení...

10. prosince 2025

