Instituce v kraji se zásobily pomůckami proti viru, mají je na měsíc

V regionu je aktuálně podle informací hygieniků zhruba tisíc lidí, kteří měli pozitivní test na koronavirus. Primátor Plzně Martin Baxa z ODS uvedl, že ve městě by mělo být kolem stovky pozitivně testovaných.

„Není to ale číslo, které by vedlo k aktivizaci nějakých přísnějších opatření,“ řekl Baxa. Připomenul nicméně, že od 1. září bude znovu platit povinnost cestovat veřejnou dopravou se zakrytými dýchacími cestami. Roušky budou zapotřebí také v sociálních nebo zdravotnických zařízeních.

Vedení Plzně tvrdí, že co se týče například zařízení pro seniory, má magistrát dostatečné zásoby materiálu pro klienty i personál. „Není důvod k panice, ale jsme připravení,“ sdělil primátor.

Radní města schválili zajištění dostatečné strategické rezervy dezinfekčních a osobních ochranných prostředků na jeden měsíc spotřeby pro případ onemocnění covid-19 v zařízení sociálně pobytových služeb na území Plzně. Město tak chce být připraveno na případnou druhou vlnu koronavirové pandemie.

Magistrát má 124 tisíc respirátorů a sto tisíc roušek

Magistrát připravil zásoby, ve kterých je například přes 124 tisíc respirátorů nebo zhruba sto tisíc roušek. Připraveno má i 238 tisíc rukavic a čtyři tisíce anticovidových obleků.

„Dále jsou k dispozici prachové respirátory, 4,3 kilometru látky na roušky, 400 metrů tkalounu na roušky. Tyto zásoby ochranných a dezinfekčních prostředků by měly při vypuknutí nákazy v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb pokrýt měsíční spotřebu těchto prostředků. K dispozici je i dostatečná zásoba mýdel a prostředků na vytírání,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký z ČSSD.

Dalším subjektům, jako jsou příspěvkové a neziskové organizace, městská policie, dopravní podniky a Čistá Plzeň vedení města doporučilo, aby byly na možný výskyt nákazy covid-19 dostatečně zásobeny odpovídajícím množstvím pomůcek.

Například Vodárna Plzeň už ohlásila, že má připraven dostatek potřebných materiálů.

„Stejně jako v době, kdy udeřila první vlna pandemie, zavedli bychom včas soubor nejrůznějších opatření, kterými bychom vyloučili ohrožení vodárenských provozů, klientů i pracovníků vodárny,“ uvedl generální ředitel Vodárny Jiří Kozohorský.

Nemocnice mají zásoby zhruba na dva měsíce

Připravený krizový scénář předpokládá zejména striktní rozdělení zaměstnanců do pracovních skupin tak, aby se co nejvíc zamezilo osobnímu kontaktu mezi pracovníky a tím případnému šíření nákazy. Laboratoř by začala znovu vyrábět vlastní dezinfekci.

Mluvčí Vodárny Dana Veselá sdělila, že společnost má v zásobě 130 litrů dezinfekce a k tomu 300 litrů lihu na její výrobu ve vlastní laboratoři. Vodárna má například také připraveno víc než osm tisíc respirátorů nebo 290 jednorázových obleků.

Krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková z ČSSD tvrdí, že dostatečné rezervy ochranných prostředků mají nachystané také krajské nemocnice.

„Zásoby mají zhruba na dva měsíce. Navíc jsou nemocnice připravené vzájemně si vykrývat aktuální potřebu jednotlivých druhů prostředků. Pokud by bylo nutné ochranné pomůcky kvůli nákaze použít, nemocnice si mohou pomoci,“ uvedla Stárková.