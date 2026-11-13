Jde o takzvanou bochnatku americkou, svým vzhledem připomíná rosolovitou hmotu či želatinu. Není to jeden organismus, ale celá kolonie tisíců drobných živočichů – mechovek.
„Bochnatka pochází ze Severní Ameriky a v posledních desetiletích se postupně šíří do dalších vodních lokalit. V České republice se s ní setkáváme především v rybnících jižních Čech, ve Vltavě a jejích přehradních nádržích nebo také na Labi. Nález v Padrťském rybníku je tak dalším zajímavým záznamem výskytu tohoto nepůvodního druhu,“ informovali přírodovědci z CHKO Brdy.
Mechovky pomocí jemných chapadélek filtrují vodu a získávají z ní potravu. Kolonie mohou dorůstat i několika desítek centimetrů a často se přichycují na ponořených větvích či jiných předmětech.
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„Zajímavý je také způsob jejich šíření. Bochnatka vytváří takzvané statoblasty – odolná klidová stadia, která dokážou přečkat nepříznivé podmínky. Do nových lokalit se může dostávat například prostřednictvím vodního ptactva, vodního proudu nebo člověka, třeba na rybářském či vodáckém vybavení,“ pokračují odborníci.
Ti tvrdí, že zatím není prokázáno, že by bochnatka významně ohrožovala původní vodní živočichy.