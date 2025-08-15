Zdrogovaný muž střílel po jiném plynovou pistolí, přijela si pro něj zásahovka

Podle policejního mluvčího Ondřeje Hodana se incident mezi dvěma muži odehrál před sedmou hodinou ranní.
Spor vygradoval tím, že devětatřicetiletý muž vytáhl plynovou pistoli a po druhém muži začal střílet. Co bylo rozbuškou sporu, policie neuvedla.
Střelec pak z místa odešel. „Na místo okamžitě vyjely všechny dostupné hlídky včetně zásahové jednotky. Nicméně se nám podařilo s podezřelým mužem navázat telefonní kontakt,“ popsal Hodan.
Střelbu na značku vyšetřuje policie jako obecné ohrožení, muže zatím neobvinila
Muž na policisty počkal ve zhruba dvacet kilometrů od Rokycan vzdálených Strašicích, kde ho po necelé hodině zadrželi. „Dechovou zkoušku měl negativní, orientační drogový test ale vyšel pozitivní na amfetamin, metamfetamin,“ upozornil mluvčí.
Plynovou pistoli, ze které se střílelo, policisté zajistili. „Muž, na kterého útočník střílel, je v pořádku, nedošlo ani ke škodě na majetku,“ uvedla policie.
„Celou věcí se budou zabývat rokycanští policisté,“ uzavřel Hodan.