Osudný doprovod z klubu. Mladíci muže zmlátili do bezvědomí a okradli

Autor:
  13:26
Jen několik dní trvalo kriminalistům, než dopadli pachatele loupeže V Rokycanech. Dva mladíci si v hudebním klubu vyhlédli muže, kterého pak cestou domů zmlátili a ukradli mu peněženku a mobilní telefon.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Aneta Čapkovápro iDNES.cz

Vše začalo v noci z pátku na sobotu 24. ledna. Dva mladíci ve věku 18 a 21 let si v hudebním klubu vyhlédli pětatřicetiletého muže a dali se s ním do řeči. Zhruba kolem čtvrté hodiny ráno všichni tři opustili klub a mladíci se rozhodli, že muže doprovodí domů.

„Nicméně cestou na něj oba zaútočili slovně i fyzicky. Opakovaně ho rukama sevřenýma v pěst udeřili do obou stran hrudníku a obličeje, kopali jej do těla i hlavy a poškozený si pouze dokázal rukama krýt obličej,“ popsal policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Během útoků mladíci muže prohledávali a chtěli po něm peníze. V jednu chvíli se napadenému muži podařilo útočníkům vyklouznout a utíkal pryč. Ti ho ale doběhli a pokračovali v mlácení. „V důsledku rány do obličeje skončil poškozený muž v bezvědomí,“ upozornil policejní mluvčí.

Bezmocného muže mladíci prošacovali a ukradli mu peněženku a mobilní telefon. Pak odešli pryč.

Na případu začali okamžitě pracovat rokycanští kriminalisté. „Díky skvělé operativně pátrací činnosti oba muže ustanovili a ve středu je vyhledali v místě jejich bydliště. Následoval jejich výslech a ve čtvrtek ve večerních hodinách si z rukou policejního komisaře převzali usnesení o zahájení trestního stíhání jako obvinění ze spáchání trestného činu loupeže, kterého se dopustili ve formě spolupachatelství,“ dodal Hodan.

Kriminalistům se tak pachatele loupeže podařilo vypátrat a obvinit během šesti dnů. Oba jsou stíháni na svobodě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Chci ruské občanství, říká v Kremlem řízené televizi plzeňský zastupitel

Jakub Zieba je zastupitelem městského obvodu Plzeň 1 a velkým propagátorem...

Zástupci vedení městského obvodu Plzeň 1 na Lochotíně se už podruhé distancovali od chování jejich zastupitele Jakuba Zieby (za SPD). Mladý Plzeňan se cítí jako Rus, propaguje Rusko a chce mimo jiné...

Meteorologové upravili výstrahu před sněžením. Záchranáři řešili desítky nehod

U obce Třebnice na Domažlicku havarovala 4 osobní auta. Jedno z nich skončilo...

Sněhové přeháňky a teploty kolem nuly komplikovali dopravu po Česku. Ve Středočeském kraji některé spoje MHD nevyjely, jiné nabírají zpoždění. Ze Slezska, konkrétně okolí Bruntálska, hlásili řidiči...

Byl to pokus o pojistný podvod, řekl soud v kauze bouraného bentley Limberského

Po nehodě vozidla značky Bentley Continental se škoda vyšplhala na půl milionu...

Řidič bentley a řidička protijedoucího mercedesu se jako spolupachatelé dopustili v březnu 2019 pokusu o pojistný podvod. K takovému závěru dospěl před několika dny domažlický samosoudce. Oba...

OBRAZEM: Nevšední podívaná v Sušici. Koryto řeky Otavy zaplnily ledové kry

Koryto Otavy v Sušici je plné rozlámaných ledových ker. Ledová podívaná je...

Koryto řeky Otavy v Sušici na Klatovsku zaplnily ledové kry. Síla vodního živlu některé kusy vyplavila až na břeh k cyklostezce. Nejvíce je jich u ostrova Santos. Hasiči situaci pravidelně...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Silnice jsou zase samá díra, skutečný rozsah škod odhalí až jarní obleva

Díry v silnicích silničáři opraví až po zimní sezoně. Do té doby před některými...

Je začátek února a řadu silnic v západních Čechách už lemují lesy značek upozorňujících na výmoly a výtluky v asfaltu. Silničáři se obávají, že na jaře může být mnoho silnic v ještě horším stavu, než...

5. února 2026  9:48

Nezletilou dceru bývalé družky na ubytovně osahával, pak i znásilnil, viní muže

Budova Krajského soudu v Plzni ve Veleslavínově ulici. (5. září 2022)

Nejprve v průběhu několika měsíců osahával čtrnáctiletou dceru své bývalé družky a nakonec ji i přes její odmítání a pláč znásilnil. Tak se dají zjednodušeně popsat skutky, kvůli kterým stojí před...

4. února 2026  15:55

Chci ruské občanství, říká v Kremlem řízené televizi plzeňský zastupitel

Jakub Zieba je zastupitelem městského obvodu Plzeň 1 a velkým propagátorem...

Zástupci vedení městského obvodu Plzeň 1 na Lochotíně se už podruhé distancovali od chování jejich zastupitele Jakuba Zieby (za SPD). Mladý Plzeňan se cítí jako Rus, propaguje Rusko a chce mimo jiné...

4. února 2026  13:40

Advokát z Plzně utopil v hazardu 13 milionů od klientů, stíhá ho policie

Královéhradecký krajský soud začal projednávat kauzu údajného krácení daní, ve...

Až deset let vězení hrozí advokátovi z Plzně, který zpronevěřil více než 13 milionů korun. Jednalo se o peníze klientů. Miliony prosázel.

4. února 2026  12:09

Tři sládci ze skupiny Prazdroje uvařili speciály, lidé je ochutnají při Noci pivovarů

Speciální pivo budou moci zájemci poprvé ochutnat 24. dubna. (3. února 2026)

Tři pivní speciály od sládků pivovarů ze skupiny Plzeňského Prazdroje dostanou ochutnat návštěvníci Noci pivovarů plánované na 24. dubna. Třicetihektolitrové várky těchto speciálů založili v úterý v...

4. února 2026  9:34

Na D5 havarovalo kvůli počasí několik aut, provoz směr Praha funguje

Aktualizujeme
Na dálnici D5 u Heřmanovi Huti na Plzeňsku narazil ve středu večer ujíždějící...

Na dálnici D5 ve směru na Prahu se v úterý večer staly v souvislosti s nepříznivým počasím tři dopravní nehody. Mezi exity 107 Ostrov a 100 Heřmanova Huť byla dálnice necelé dvě hodiny zavřená. Nyní...

3. února 2026  19:47,  aktualizováno  22:05

ODS a TOP 09 chce odvolat předsedu kontrolního výboru Špotáka kvůli lázním

Začalo bourání zadního traktu Městských lázní v Plzni v rámci rekonstrukce...

Odvolání předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Plzeňského kraje, bývalého hejtmana Rudolfa Špotáka (dříve Piráti, nyní bezpartijní), požadují zástupci ODS a TOP 09, kteří jsou v opozici. Jako...

3. února 2026  16:33

Jeden ze symbolů plzeňské éry ukončil kariéru. Hejda bude nově hledat posily

Plzeňský kapitán Lukáš Hejda na tiskové konferenci

Do června, kdy mu měla vypršet profesionální smlouva, mohl hrát třetí ligu za béčko. Lukáš Hejda, jeden ze symbolů úspěšné novodobé éry Viktorie Plzeň, vrcholnou kariéru ukončil hned. V klubu však...

3. února 2026  16:25

Řidič kamionu zkolaboval za jízdy. Poškodil zeď a lampu, zastavil až o dům

Kamion najel ve Stodě na Plzeňsku do domu. Řidiče se zřejmě během jízdy udělalo...

Nehodu kamionu na Plzeňsku vyšetřují od úterního rána dopravní policisté. Osmačtyřicetiletý šofér vyjel ve Stodě ze silnice, poškodil kamennou zeď, sloup veřejného osvětlení a zastavil se až o dům....

3. února 2026  15:46

Labutě z Vltavy prodává chovatel z jihu Čech do zahraničí, tvrdí zvířecí záchranář

Muž si z pražské vltavské náplavky odnesl odchycenou labuť.

Muž, který před několika dny chytil a odvezl z Vltavy v Praze labutě, je podle zvířecích záchranářů známý chovatel, veterinář a obchodník s ptactvem z jižních Čech. Toho už při nelegálním odchytu...

3. února 2026  14:52

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Falešná viagra. Celníci zabavili v tržnici na Tachovsku stovky tablet

Celníci zabavili na Tachovsku platíčka s přípravky na posílení mužské sexuální...

Celníci při kontrole jedné z tržnic na Tachovsku zajistili plata s tabletami, které mají údajně zvyšovat mužskou sexuální výkonnost. Přípravky však nejsou v Česku registrované. Zatímco klasické a...

3. února 2026  9:37

Útočník Francouz o nevyřízených účtech i olympiádě: Příklad Nagana dává naději

Pavel Francouz v dresu Ústí jako útočník.

V retro zápase v útoku. Během olympiády fanouškem. Život po životě si hokejový brankář Pavel Francouz vychutnává z jiné perspektivy, než býval zvyklý. O českou reprezentaci se v Miláně na turnaji snů...

3. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.