Úředníci v Rokycanech zabavují lvy a pumu z nelegálního chovu, odvezou je do zoo

  12:49
Zástupci ministerstva životního prostředí, policie a veterinář od středečního rána zasahují u chovatele z Rokycan Josefa Novotného, který kousek od centra města nelegálně drží divoké šelmy. Rozhodnutím soudu jsou dvě lvice a jedna puma nyní majetkem státu. Po uspání je přepraví do dvou zoologických zahrad.
Šelmy propadly státu. Úředníci spolu s veterinářem a za asistence policie zabavují dvě lvice a jednu pumu v Rokycanech. (18. března 2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

„Ministerstvo životního prostředí převáží tři šelmy z nelegálního chovu v Rokycanech, které město pravomocně zabavilo. To znamená, že propadly do majetku státu. Teď je na ministerstvu, aby zajistilo jejich transport do záchranného centra CITES. Konkrétně dvě lvice půjdou do centra v zoologické zahradě ve Zlíně a jedna puma půjde do Tábora,“ vysvětlil pro iDNES.cz Jiří Mach z ministerstva životního prostředí.

Dodal, že transport zajišťuje ministerstvo, protože mu náleží hospodaření se zabavenými zvířaty, která propadla státu.

„Asistuje tu také smluvní veterinář, který zajistí uspání zvířat a jejich naložení do přepravních boxů. Následná přeprava do záchranných center proběhne dnes odpoledne,“ popsal Mach.

Na místě je také policie, a to kvůli zajištění bezpečnosti. Chovatel totiž má šelmy u rodinného domu, který stojí přímo na okraji sídliště.

„Poskytujeme součinnost. Ministerstvo odebírá chovateli zmíněná zvířata, dohlížíme na veřejný pořádek a na to, aby se při odebírání nikomu nic nestalo,“ popsal situaci policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Krátce před 13. hodinou naložili do auta bednu s první šelmou. Vyjádření chovatele se redaktor iDNES.cz snaží získat.

Chov šelem u sídliště je nelegální, řekl soud. Ubikace možná půjde k zemi

Nepovolený chov u rodinného domu řeší úřady už roky. Veterináři sice v roce 2013 povolili chov dvou pum v přístřešku u rodinného domu, ale o tři roky později si chovatel Josef Novotný pořídil první lvici a začal bez povolení stavět ubikaci s výběhem.

Ani jedno ale veterináři nepovolili. Pak mu neprodloužili povolení ani na pumy, z nichž jedna mezitím uhynula. Rokycanská radnice nařídila stavbu ubikace s výběhem odstranit. Podle úředníků je chov šelem v zastavěných částech města nevhodný.

Místní obyvatelé si často stěžovali na hlasitý řev lvic a po loňském incidentu ve Zvoli, kdy lev utekl ze zvěřince a musel být zastřelen policií, se obávali, aby se podobná situace nestala také v Rokycanech.

