Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tříletý chlapec bloudil u nádraží, trucoval kvůli hračce. Zachránila ho všímavá žena

Petr Ježek
  16:06
Učitelka Jana Šopovcová si v podchodu pod rokycanským nádražím letos v dubnu všimla tříletého klučiny, který tam byl sám. Bylo jí to divné. Když se po něm nikdo nesháněl, zavolala raději policistům. Ženu ve čtvrtek policie spolu s pojišťovnou Slavia ocenila hodinkami a uznáním v projektu Ztracená pomněnka.

„Podchod není hezké a bezpečné místo. S manželem jsme se rozhlíželi , jestli někde neuvidíme nějaké rodiče. Začala jsem se dítěte vyptávat, kde má rodiče. Jak byl maličkej, moc ještě nemluvil. Vydolovala jsem z něj jméno, jmenoval se Máťa, dál pokračoval podchodem směrem do města. Ptala jsme se ho, jak vypadá jeho maminka. Říkal, že má batůžek, ale ten na nádraží mají skoro všichni. Když se delší dobu po dítěti nikdo nesháněl, bylo mi to už divné a zavolala jsem na policii,“ popisovala Jana Šopovcová nenadálou situaci.

Náměstek policejního ředitele Plzeňského kraje Michal Krejbich předal Janě Šopovcové ocenění v rámci projektu Ztracená pomněnka. (21. května 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Tenkrát šla s manželem a jejich dětmi k tamní umělecké škole. Upoutalo ji, že dítě, které stěží zdolává pro něj vysoké schody, tam bylo úplně samo.

Ocenění v projektu Ztracená pomněnka získávají lidé, kteří výrazně pomohli při hledání zejména ztracených dětí nebo seniorů. Jednačtyřicetiletá Jana Šopovcová je desátou oceněnou v České republice.

Tím, že na malé dítě upozornila policisty, předešla tomu, aby se malému uprchlíkovi ve městě cokoli stalo, a také velké pátrací akci, do kterých bývají nasazené desítky policistů, hasičů, dobrovolníků, drony a mnohdy i vrtulníky.

Velké pátrání po čtyřletém chlapci ztraceném u nádraží skončilo nečekaně

Policejní pátrač Tomáš Kohout doplnil, že tříletý chlapec vyrazil do světa od prarodičů, kteří ho v té chvíli měli na starosti. „Hlídali ho poctivě, jen mu zakázali hrát si s jednou hračkou. On se naštval a v nestřeženém okamžiku si otevřel branku a odešel. Sám nevěděl, kam míří. Asi jim chtěl z trucu ukázat, že když mu něco konkrétního nepovolili, že odejde. Jeho cíl cesty nebyl jasný,“ popsal důvod útěku Kohout.

„Chtěl bych poděkovat zachránkyni za rychlou reakci, protože to vše mohlo skončit i tragicky. Pohyboval se v oblasti nádraží, je tam komunikace. Nevíme, kam by došel, jestli by se ve své naštvanosti dostal třeba až mimo město. Opravdu to mohlo skončit i tragicky,“ dodal Kohout.

Když policisté přijeli na místo, kde na ně s klučinou čekala Jana Šopovcová, všechny překvapila jeho odmítavá reakce. „Máťa uviděl pány v uniformě a začal utíkat. Byl to takový dramatičtější závěr. Pánové ho nakonec přesvědčili, že s nimi pojede hledat rodiče. Asi po dvou hodinách mi volali z policie, že rodiče už mají chlapce zpátky,“ vzpomíná s úsměvem Šopovcová.

Nejdelší půlhodina v životě, vzpomíná na hledání ztraceného chlapce oceněná žena

Náměstek policejního ředitele Plzeňského kraje Michal Krejbich uvedl, že v loňském roce bylo v kraji vyhlášené pátrání po 144 pohřešovaných. „To jsou případy, kdy policie už konala, nebyly to tyhle šťastné události, kdy pohřešovaný je nalezený díky všímavým lidem dříve, než je vyhlášené pátrání. Z toho dvě pohřešované osoby byly vedené v režimu pohřešované dítě,“ vypočítal Krejbich.

Ocenění Jany Šopovcové je symbolicky těsně před 25. květnem, který je Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí, takzvaným Pomněnkovým dnem. Je připomínkou události z 25. května 1979, kdy se v New Yorku ztratil cestou do školy šestiletý chlapec a ani přes velké pátrání nebyl nikdy nalezen a jeho případ objasněn.

V Plzeňském kraji má ocenění Ztracená pomněnka druhá žena – před třemi lety je získala Barbora Rýdlová z Rokycan za pomoc při nalezení tříletého chlapce, který se ztratil rodičům v lese.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s mladšími školáky. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy...

Srdce mi krvácí. Kritici tepou ničení historické dlažby v centru Plzně

Proměna centrálního náměstí Republiky v Plzni je v plném proudu. (16. dubna...

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni budí odpor. Důvodem je vytrhání velkých kamenných desek z chodníků. Město se hájí tím, že když se historické desky rozřežou a obrousí, turisté i Plzeňané to...

Dodávka srazila lidi měnící kolo. Provoz D11 na Prahu byl několik hodin omezen

Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí. (14....

Dodávka na dálnici D11 srazila ve čtvrtek v podvečer lidi měnící kolo. Provoz byl ve směru na Prahu několik hodin omezen. Podle mluvčí středočeských policistů Barbory Schneeweissové se zcela obnovil...

Štěně nalezené v příkopu boj o život prohrálo, rozhněvaní lidé teď spílají útulku

Šestitýdenního Edíka se někdo zbavil. Našli ho v příkopu u Liblína na...

Mimo naše chápání. Tak zareagoval starosta Němčovic na Rokycansku na situaci, kdy někdo odhodil do příkopu teprve několikatýdenní štěně. Kromě toho, že kříženec kangalského pasteveckého psa byl...

Parašutista chtěl přeskočit vodní plochu u Klatov, mrtvé tělo vylovili svědci

Ilustrační foto

U Klatov na Plzeňsku došlo v sobotu večer k úmrtí parašutisty, který se podle policie pokusil o seskok přes vodní hladinu, jenže se mu manévr nevydařil a místo toho do vody spadl. I přes pomoc...

Tříletý chlapec bloudil u nádraží, trucoval kvůli hračce. Zachránila ho všímavá žena

Oceněná Jana Šopovcová získala ocenění v rámci projektu Ztracená pomněnka. (21....

Učitelka Jana Šopovcová si v podchodu pod rokycanským nádražím letos v dubnu všimla tříletého klučiny, který tam byl sám. Bylo jí to divné. Když se po něm nikdo nesháněl, zavolala raději policistům....

21. května 2026  16:06

Malík asi zůstane plzeňské bráně věrný: Nevím, co by se muselo stát, abych odešel

Brankář Plzně Nick Malík během zápasu proti pražské Spartě.

Letní přípravu s hokejisty Škody zahájil také gólman Nick Malík, který v uplynulé sezoně patřil k základním stavebním kamenům plzeňské defenzivy. Čtyřiadvacetiletý rodák z amerického Raleigh přispěl...

21. května 2026  10:52

Batole sedělo v okně, zatímco matka spala. Muži pod ním hbitě roztáhli deku

Dvouletý chlapec vylezl na parapet v druhém patře a díval se ven. Dva pohotoví...

Děsivý pohled se minulý týden naskytl lidem v Plzni na Slovanech. Odpoledne tam totiž na parapetu v druhém patře seděl malý chlapec, který mohl každou chvíli spadnout. Dva muži, kteří si nebezpečné...

21. května 2026  10:45

Srdce mi krvácí. Kritici tepou ničení historické dlažby v centru Plzně

Proměna centrálního náměstí Republiky v Plzni je v plném proudu. (16. dubna...

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni budí odpor. Důvodem je vytrhání velkých kamenných desek z chodníků. Město se hájí tím, že když se historické desky rozřežou a obrousí, turisté i Plzeňané to...

21. května 2026  9:47

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s mladšími školáky. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy...

20. května 2026  9:37,  aktualizováno  16:47

To tu ještě nebylo. Rysí kotě zachráněné bez kontaktu s lidmi se vrátí do přírody

Mladá rysice Jane v areálu zvířecího výběhu Neuschönau. Brzy ji ochránci...

Osiřelé mládě rysa ostrovida se po náročné rehabilitaci vrátí do volné přírody v chráněné krajinné oblasti Brdy. Jde o historicky první případ v České republice, kdy se podařilo zachránit rysí kotě...

20. května 2026  14:35

Hrad Radyně dostane střechu, architekti zatím její podobu přísně tají

Hrad Radyně u Plzně. (17. června 2025)

Radyně bude zastřešená. Někoho může tato informace vylekat, protože zřícenina hradu je symbolem krajiny Plzeňska a zastřešení může znít jako znesvěcení symbolu, který se po staletí tyčí nad...

20. května 2026  11:42

Chuť je, ale tělo i věk jsou proti. Šindelář v 39 letech končí ziskem sedmého titulu

Plzeňský pivot Jakub Šindelář zakončuje.

V mistrovské euforii na bilancování nebyl čas, to hlavně na oslavy. Teď už házenkáři Jakubu Šindelářovi postupně dochází, že jedna cesta se uzavírá. Pivot Talent týmu Plzeňského kraje v devětatřiceti...

20. května 2026  10:09

Naděje pro pacienty po mrtvici a úrazech. Robot je učí znovu chodit

Fakultní nemocnice Plzeň představila nové Centrum robotické rehabilitace....

Mezi pacienty po mrtvici, po úrazech nebo s roztroušenou sklerózou, kteří jsou ochrnutí či omezení v pohybu, je nově v plzeňské fakultní nemocnici hvězdou přístroj Lokomat. Jedná se o robota, do...

19. května 2026  16:23

VIDEO: Nebezpečná zábava. Řidič projel kruhový objezd středem, chlubil se na síti

Řidič se v Plzni u Area Bory natáčel, jak projíždí kruhový objezd rovně

Zřejmě videi ze sociálních sítí se inspiroval řidič v Plzni, který se svou Škodou Fabií nedaleko Area Bory projel kruhový objezd rovně, a ještě se u toho nechal natáčet. Záběry se pak sám chlubil na...

19. května 2026  15:50

Ochrana tetřeva vs. svoboda pohybu. Nejvyšší správní soud se zastal opeřence

Dobrá zpráva. Tetřeví populace se na Šumavě zvětšuje.

Celoroční zákaz vstupu a pohybu mimo značené trasy v některých lokalitách národního parku Šumava obstál před Nejvyšším správním soudem (NSS). Důvodem nařízení je ochrana tetřeva hlušce. NSS nyní...

19. května 2026  12:49

Byl jsem pod psychickým nátlakem, vydírali mě, hájí se muž, který uškrtil spoluvězně

Patrika Pila přivedla ke Krajskému soudu v Plzni vězeňská zásahová služba....

U plzeňského krajského soudu dnes stanul devětadvacetiletý Patrik Pilo, který je obžalován z vraždy. Loni v říjnu na cele věznice na Borech podle obžaloby uškrtil svého o patnáct let staršího...

19. května 2026  10:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.