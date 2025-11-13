Manévry na D5 kvůli těhotné ženě. Řidiči předvedli ukázkovou záchranářskou uličku

  17:17
V koloně na dálnici D5 u Rokycan v místech oprav vozovky uvázla rodička, když ji náhle zaskočily domnělé projevy nastávajícího porodu. Její partner požádal o pomoc projíždějící policisty, kteří je na majáky vyvedli z kolony. Na dálničním sjezdu si rodičku převzali do péče záchranáři. Po prohlídce nastávající maminky nakonec konstatovali, že miminko se na svět ještě nechystá.

KRIMI

Předporodní komplikace potkaly mladou ženu ve středu ve dvě hodiny odpoledne, když s partnerem cestovala po dálnici D5 v oblasti Rokycan. Tam silničáři aktuálně provádějí stavební práce a silnice je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Následkem toho tam řidiči v uvedenou dobu popojížděli krokem.

Nastávající otec jel v pravém pruhu mezi dvěma kamiony a chtěl se zařadit do levého pruhu. Před sebe ho pustila hlídka policistů z oddělení silničního dohledu, aniž by tušila, že jim budou za pár okamžiků pomáhat.

Překotný porod v autě, holčička přišla na svět v pražském tunelu Blanka

„Po přibližně 100 metrech velmi pomalé jízdy, před nimi jedoucí řidič zastavil, a přišel kolegům sdělit, že potřebuje pomoc, protože paní asi rodí,“ popisuje krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

Policisté ihned zavolali na jejich operační středisko a zároveň na záchrannou službu a se zapnutými majáky doprovodili auto přes stojící kolonu až ke sjezdu na Rokycany.

Tam se pak setkali se záchranáři, kteří si nastávající matku převzali do své péče.

Zatímco ji vyšetřovali v sanitce, policisté zpomalovali provoz, aby se nikomu nic nestalo. Následně rodičku převezli do porodnice v Plzni.

Dvanáctiletá dívka porodila v karlovarské nemocnici, otcem je údajně její bratr

„Miminku se na svět zatím úplně nechtělo, ale i tak bylo důležité, aby měla nastávající maminka co nejdříve poskytnutou zdravotní péči,“ uzavřela Burešová s tím, že děkujeme všem řidičům, kteří dodrželi záchranářskou uličku a umožnili tak policistům naprosto hladký průjezd.

