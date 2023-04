Bílá halda v Rokycanech má konečně zmizet, místo ní budou parcely

Nabídku podala firma Proma – Matoušek z Hrádku u Rokycan, která nabídla za pozemek o velikosti 10 782 metrů čtverečních na lukrativním místě sevřeném ulicemi Čelakovského a Zeyerova při výjezdu na Hrádek cenu 322 korun za metr bez DPH. Nabídka byla o 22 korun na metr vyšší než byla minimální cena nastavená městem. Uvedl to vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany Jiří Hlad.

Pokud to ještě odhlasuje zastupitelstvo Rokycan, město by mělo z prodeje získat téměř 3,5 milionu a infrastrukturní sítě na vzniklých parcelách pro rodinné domy. Parcely pak kupující ve vlastní režii může prodat zájemcům. Při ceně zasíťovaných pozemků v Rokycanech ve výši kolem čtyř tisíc korun za čtvereční metr by mohl utržit až 43 milionů korun.

Nikdo neví, co se v haldě může objevit

Jak uvedl Pavel Šmíd z realitní kanceláře Parva, který zastupuje Realitní komoru pro Plzeň-město, cena 300 korun za metr nastavená městem je odpovídající, protože firma jde do velkého rizika předem těžko odhadnutelných nákladů na likvidaci haldy, protože se v ní může objevit materiál, který se bude muset likvidovat velmi nákladně.

Pokud by město samo odváželo materiál, jen cena za uložení na skládce Němčičky by byla podle Hlada zhruba 50 milionů korun. Jedná se však pouze o teorii, na takové množství materiálu totiž není na skládce místo. „Materiál navíc nelze využít jako například kamenivo na stavbu komunikací z důvodu jeho malé pevnosti,“ upřesnil Hlad.

Firma Proma – Matoušek bude muset odpad z produkce metalurgických provozů bývalé slévárny zlikvidovat do jednoho roku od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, a to v souladu s platnou legislativou.

„Do dvou let od podpisu smlouvy musí zajistit vydání stavebního povolení na stavbu technické infrastruktury pro budoucí stavbu rodinných domů dle urbanistické studie z roku 2011 s návrhem 16 rodinných domů. Do tří let od podpisu smlouvy musí pak realizovat a uvést do trvalého užívání samotnou stavbu technické infrastruktury v rozsahu vydaného stavebního povolení pro stavbu rodinných domů,“ uvedl místostarosta města Rokycan Jiří Sýkora. Pokud podmínky nedodrží, kupní smlouvu na pozemek nezíská.

Starosta Rokycan Tomáš Rada připomněl, že cílem je konečně odvézt materiál z prostoru na okraji centra města nedaleko řeky Klabavy. „Bohužel předchozí snahy vždy skončily neúspěšně. Jedná se o klidnou lokalitu na okraji centra města, která doposud neslouží schválenému účelu, a to individuální výstavbě rodinných domů. Zájemce bude muset vybudovat technickou infrastrukturu potřebnou pro výstavbu rodinných domů včetně přístupových cest, které poté předá do majetku města Rokycany,“ vysvětlil Rada.

Zájem o vápenatá hnojiva nikdo neměl

Město Rokycany nechalo v roce 2004 akreditovanou laboratoří zpracovat analýzu vzorku materiálu bílé haldy. Ta naštěstí ukázala, že strusku je možné uložit na jakoukoliv skládku ostatních odpadů nebo ji využít k terénním úpravám a rekultivacím.

Další rozbor pak vyhodnotil, že strusku lze zařadit mezi vápenatá hnojiva. Město zkoumalo zájem o ně, ale nikdo se nepřihlásil. Zda se likvidace haldy firmě podaří, je však velkou otázkou. Společnost s ručením omezeným Proma – Matoušek se základním kapitálem 200 tisíc korun nevykazovala podle informací v obchodním rejstříku v posledních letech žádnou činnost, takže je otázkou, zda získá kapitál na finančně velmi náročnou operaci.

To je podle Šmída zvláštní a město by si mělo dobře ošetřit, aby o pozemky nepřišlo. Podle Hlada je to ošetřené, protože nejdříve firma podepíše smlouvu o smlouvě budoucí, a když nesplní stanovené podmínky, kupní smlouvu s ní město nepodepíše.

Pokusů o likvidaci bylo už několik

Pokusů o likvidaci bílé haldy bylo několik. První snaha je z roku 1958, kdy bytová komise tehdejšího městského národního výboru plánovala, že na místě vyroste komplex garáží. Část pahorku se patrně podařilo odtěžit v letech 1966 až 1967 při výstavbě prodejny. V říjnu 1966 město vyhlásilo, že materiál z bílé haldy je možné použít na úpravu komunikací. V roce 1994 získala povolení k odtěžení a rozprodeji materiálu firma BIJO z Plzně, práce však vůbec nezačaly. V lednu 2004 souhlasila městská rada s pronájmem pozemku bílé haldy soukromému zájemci, který by jej využil v souladu s územním plánem. V srpnu 2004 plán posvětili i zastupitelé.

Město podepsalo kontrakt s firmou Inplast z Kralup nad Vltavou. Do konce roku 2006 měla firma haldu odtěžit a zlikvidovat. Městu by z případného zisku připadlo pět procent. Firma chtěla na likvidaci haldy žádat o dotaci z Evropské unie. Odtěžený materiál, odhadem 45 tisíc kubických metrů, se pak měl druhotně využít. Počátkem září 2006 firma požádala o prodloužení výpůjčky pozemku do konce roku 2008 s tím, že likvidace strusky není tak jednoduchá, jak se zdálo.

Odbor rozvoje města konstatoval, že nezná jiné využití pozemku a materiálu z haldy, a doporučil městu souhlasit s prodloužením lhůty. Ani potom se však harmonogram likvidace haldy nepodařilo dodržet.

V květnu 2008 městský úřad opět zveřejnil záměr výpůjčky pozemku za účelem úplného odstranění materiálu z produkce metalurgických provozů bývalé slévárny. Pak začalo odtěžování.

Naposledy vyhlásilo město záměr pronájmu pozemku za účelem odvozu materiálu v lednu a v únoru roku 2020. Nejvýhodnější nabídka přišla od společnosti CZECH-BY export, s níž město v dubnu 2020 uzavřelo nájemní smlouvu za roční nájemné ve výši 56 tisíc korun s podmínkou, že nájemce každý rok odveze minimálně 4 236 metrů krychlových uloženého materiálu. Nájemní smlouva je na dobu určitou do konce března 2025.