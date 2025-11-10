Dvě nehody na novém obchvatu u Rokycan nedělilo ani 24 hodin, šest hospitalizovaných

Autor:
  13:11
Na novém obchvatu Oseku a Litohlav na Rokycansku, který je otevřený měsíc, se v rozmezí ani ne čtyřiadvaceti hodin staly dvě dopravní nehody. Jedna v neděli, druhá v pondělí. Kolize celkem čtyř osobních aut si vyžádaly dohromady šest lidí, kteří skončili v nemocnici.
Na novém obchvatu nedaleko Rokycan havarovala v pondělí ráno dvě vozidla....

Na novém obchvatu nedaleko Rokycan havarovala v pondělí ráno dvě vozidla. Srážka si vyžádala dva zraněné. (10. listopadu 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Na novém obchvatu nedaleko Rokycan havarovala v pondělí ráno dvě vozidla....
Na novém obchvatu nedaleko Rokycan havarovala v pondělí ráno dvě vozidla....
Na novém obchvatu nedaleko Rokycan havarovala v pondělí ráno dvě vozidla....
Na novém obchvatu nedaleko Rokycan havarovala v dvě auta také v neděli. V...
26 fotografií

Obě nehody se staly na křižovatce mezi Osekem a Vitinkou. K první došlo v neděli v půl páté odpoledne. Střetla se zde dvě osobní auta, obě skončila mimo silnici.

„Čtyřiasedmdesátiletá řidička vozidla Citroën jela po vedlejší pozemní komunikaci směrem od Vitinky a při vjezdu do křižovatky zřejmě nedala přednost automobilu Mercedes jedoucímu po hlavní pozemní komunikaci směrem na Březinu,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

„Dvě osoby jsme museli vyprostit,“ upozornil za hasiče jejich mluvčí Petr Poncar.

V nemocnici nakonec skončili celkem čtyři lidé se středně těžkými úrazy. „Jednalo se o dvě ženy a dva muže ve věku od 31 do 74 let. Na místě jsme dále ošetřili dívku předškolního věku, jejíž zdravotní stav nevyžadoval transport do zdravotnického zařízení,“ upřesnila o víkendové nehodě Karolina Korčíková.

Nová silnice ulevila hlavně Litohlavům, přes Osek jezdí aut pořád dost

Hasiči vyjížděli na úplně stejné místo k další nehodě v pondělí v půl sedmé ráno. „Devětatřicetiletý řidič jel s vozidlem Škoda Fabia od obce Vitinka a na křižovatce nedal přednost vozidlu Opel Astra, jenž řídil pětapadesátiletý řidič, a došlo ke střetu,“ popsal policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Po nárazu skončil opel na střeše mimo silnici. „Dva muže ve věku 33 a 55 let jsme přepravili do Rokycanské nemocnice. Utrpěli středně těžká zranění,“ vypočetla mluvčí záchranné služby Andrea Divišová.

Vyšetřili také dalšího účastníka nehody, devětatřicetiletého muže, do nemocnice ho ale převážet nemuseli.

Všichni šoféři z obou nehod měli dechové zkoušky negativní. Dopravní policisté se kolizemi nadále zabývají.

Nová silnice vedoucí od dálnice D5 na severní Rokycansko začala řidičům sloužit od 7. října. Ulevit má hlavně obyvatelům Oseka a Litohlav. Vyhýbá se zástavbě, vede napříč poli a loukami.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

7. října 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

Rasismus! Turkům se nelíbí choreo se Švejkem, Fenerbahce si utahuje ze sudího

Choreo plzeňských fanoušků při zápase s Fenerbahce.

„Vojna s Turkem musí bejt! Zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes držku!“ První větu hlavní postavy Švejka ze známé knihy Jaroslava Haška si volně pro své choreo vypůjčili plzeňští fanoušci při...

Olšovský se rozloučil s plzeňský divadlem, s herci podél Mže vysázel Muzikálovou alej

Členové souboru muzikálu divadla J. K. Tyla společně se současným šéfem Jozefem...

Plzeň má od soboty Muzikálovou alej. Zhruba dvě desítky různých druhů ovocných stromů si zasadili členové muzikálového souboru plzeňského divadla J. K. Tyla. Alej vede od pláže u řeky Mže v...

U hlavního vlakového nádraží v Plzni postaví druhý autobusový terminál

Nový autobusový terminál u hlavního vlakového nádraží v Plzni začne fungovat v...

Plzeň koupí za zhruba 26 milionů korun areál bývalé pošty v Železniční ulici v těsném sousedství hlavního nádraží Českých drah. Město plánuje, že na místě vybuduje autobusový terminál a také...

10. listopadu 2025  10:04

Thriller. Blázinec. Zápas podzimu! Slavia s Plzní ukázaly, že i šlágr může bavit

Slávistický útočník Tomáš Chorý střílí gól okolo Sampsona Dweha z Plzně.

Potřebovali jste mít v ruce důkaz, že fotbalová liga má šmrnc? Že může nabídnout zápas, který má úplně všechno? Slavia s Plzní tohle exkluzivní menu servírovaly. Rozbouraly klišé, že šlágr bývá...

10. listopadu 2025  9:19

Fanoušci mě zase milovali, smál se Chorý. K Plzni mám respekt, rád se sem vracím

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví se spoluhráči svůj gól proti Plzni.

Ačkoliv své dva góly proti bývalému týmu nijak zvlášť emotivně neslavil, z tribun celý zápas slyšel pískot. A občas i mnohem horší věci. „Jsem odolnej, spíš si to užívám, než abych byl naštvaný. Bylo...

9. listopadu 2025  22:26

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

9. listopadu 2025  20:45,  aktualizováno  21:01

Olšovský se rozloučil s plzeňský divadlem, s herci podél Mže vysázel Muzikálovou alej

Členové souboru muzikálu divadla J. K. Tyla společně se současným šéfem Jozefem...

Plzeň má od soboty Muzikálovou alej. Zhruba dvě desítky různých druhů ovocných stromů si zasadili členové muzikálového souboru plzeňského divadla J. K. Tyla. Alej vede od pláže u řeky Mže v...

9. listopadu 2025  18:15

Sníh poprvé překvapil i mimo pohraničí, v Brdech napadlo až pět centimetrů

Poprvé v této zimní sezoně v Česku výrazněji sněžilo i mimo pohraniční horské...

Poprvé v této zimní sezoně v Česku výrazněji sněžilo i mimo pohraniční horské oblasti, ve výškách už kolem 500 metrů nad mořem. V Brdech, které se rozkládají na území Plzeňského a Středočeského...

9. listopadu 2025  9:28

I zloději chtěli mít hezké Vánoce. Chytila je však vedoucí prodejny

Zloději si chtěli udělat hezké Vánoce. Před prodejnou ukradli ozdoby, dlouho se...

Vánoce se blíží a zřejmě i zlodějíčci je chtějí mít hezké. Dvojice z Plzně, která je strážníkům z předchozích krádeží moc dobře známá, se tentokrát rozhodla, že si bez zaplacení vezmou vánoční...

9. listopadu 2025  8:52

Srnče nepřežilo útok psa, trpící zvíře zastřelil policista. Majitelce hrozí pokuta

ilustrační snímek

Útok loveckého psa nepřežilo ve čtvrtek ráno na Rokycansku srnče. Aby se poraněné mládě netrápilo, musel jeden z přivolaných policistů použít služební zbraň a usmrtit jej. Policisté případ vyšetřují...

8. listopadu 2025  17:52

Kostel v Klatovech je národní památkou, ochranu získaly i katakomby

Klatovy (27. 5. 2020)

Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce s katakombami a latinskou školou v Klatovech získal nejvyšší ochranu. Dostal se na seznam více než tří stovek národních kulturních...

8. listopadu 2025  8:38

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

7. listopadu 2025  15:07

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Najela autem do protisměru, osmiletá dcera zemřela. Ženu policie obvinila z vraždy

Vážná nehoda u Seče na Plzeňsku. Řidička čelně narazila do dodávky, vážně...

Šestadvacetiletou ženu, která v říjnu pod vlivem drog způsobila na Plzeňsku smrtelnou nehodu, obvinila ve čtvrtek policie z vraždy a z pokusu o vraždu, z ohrožení pod vlivem návykové látky a z...

7. listopadu 2025  14:19,  aktualizováno  14:36

Rasismus! Turkům se nelíbí choreo se Švejkem, Fenerbahce si utahuje ze sudího

Choreo plzeňských fanoušků při zápase s Fenerbahce.

„Vojna s Turkem musí bejt! Zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes držku!“ První větu hlavní postavy Švejka ze známé knihy Jaroslava Haška si volně pro své choreo vypůjčili plzeňští fanoušci při...

7. listopadu 2025  11:35,  aktualizováno  12:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.