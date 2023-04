VIDEO: V Plzni začala další oprava na Rokycanské, řidiči stáli v kolonách

Pokud nechcete popojíždět v kolonách, raději se Rokycanské ulici ve směru do centra města a přilehlým ulicím v dopravních špičkách raději vyhněte.

Dnes ráno stála auta už od čerpací stanice na Rokycanské až po bránu pivovaru Gambrinus. Ucpané byly i sousední ulice Masarykova, Těšínská, Mohylová a také Jateční. Tady nabírali řidiči zpoždění až třicet minut.

Ráno si v kolonách postály také trolejbusové linky 15 a 16 a autobusové linky 28, 29 a 30. Nabraly zpoždění kolem dvaceti minut. Nejhůř na tom byly trolejbusy číslo 11, které kolem půl deváté v koloně na Rokycanské ve směru do centra nabíraly více než půlhodinové zpoždění.

Že je jeden ze dvou jízdních pruhů uzavřen, se projevilo už o víkendu. V neděli odpoledne si tady řidiči počkali zhruba deset minut. Oprava na Rokycanské se v dnešní ranní špičce projevila i na Karlovarské třídě, kde se tvořily kolony.

„Levý jízdní pruh zůstane uzavřený do 11. dubna, řidiči budou moci v úseku mezi Divadlem Alfa a vjezdem do pivovaru používat pouze pravý jízdní pruh. Oprava pravého jízdního pruhu pak bude pokračovat od 17. do 25. dubna,“ uvedla mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Podobná dopravní situace nastala v loňském roce, kdy silničáři přidávali jízdní pruh pod železničním podjezdem v ulici U Prazdroje ve směru z centra Plzně. Ve špičkách se kolony stojících aut táhly po průtahu až ke dva kilometry vzdálenému kulturnímu domu Peklo. Ucpané byly také všechny okolní ulice, také tehdy městská doprava nabírala zpoždění.

Po loňské zkušenosti by tak řidiči zejména při cestách do práce měli počítat ve směru do centra Plzně s kolonami a zdržením. Situaci mohou navíc zkomplikovat i šoféři, kteří ve snaze projet co nejdříve a za každou cenu uváznou v nejvytíženějších semafory řízených křižovatkách U Pietasu (Rokycanská - Masarykova - Dlouhá) a Stavební stroje (Rokycanská - Jateční - Cvokařská), a svými auty zablokují průjezd i z dalších směrů.

„Policisté budou situaci monitorovat a v případě potřeby jsou připravení zasáhnout,“ upozornila plzeňská policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Během Velikonoc se bude opravovat křižovatka U Pietasu

Na prodloužený velikonoční víkend mají silničáři naplánovanou opravu křižovatky U Pietasu, kdy nebude možný výjezd z vedlejších ulic ani vjezd do nich, obousměrná objížďka bude po Těšínské, Jateční, Rokycanské a Revoluční ulicí v Lobzích.

Na víkend 15. a 16. dubna je pro změnu naplánovaná oprava křižovatky u Stavebních strojů, kdy obousměrná objížďka povede po Rokycanské k Pietasu, po Masarykově a Těšínské na Jateční směrem na Bílou Horu a k boleveckému rybníku.

„Opravy na Rokycanské jsou vzhledem k jejímu dopravnímu významu velmi komplikované. Proto se snažíme s ŘSD jednotlivé etapy koordinovat a zkracovat. Například oprava křižovatky Rokycanské s Masarykovou ulicí tak bude prováděna v době nižší dopravní zátěže o Velikonocích a křižovatka Rokycanské s Jateční o víkendu o týden později,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.