Muž odsouzený za vraždu dosáhl po zásahu ze Štrasburku nového procesu

Tempel vinu popíral. Krajský soud v Plzni jej čtyřikrát osvobodil, pražský vrchní soud ale zprošťující verdikt pokaždé zrušil. Tempel byl pravomocně odsouzen až poté, co vrchní soud přeložil proces z Plzně ke Krajskému soudu v Praze.



Na Ústavní soud se Tempel obracel kvůli přeložení kauzy z Plzně do Prahy a znovu po definitivním uložení doživotního trestu, avšak neuspěl. Obě stížnosti tehdy soud odmítl, nyní musel rozhodovat znovu.

Důvodem pro nové kroky v Tempelově kauze bylo stanovisko štrasburského soudu, který se za odsouzeného muže postavil loni v červnu. Českou republiku zkritizoval za „významné selhání justice“ při projednávání mužova případu.



Pochybení spočívalo v délce řízení, ale také v přesunu věci z Plzně do Prahy. Ústavní soud vrátil kauzu právě do fáze odvolacího řízení před přeložením z Plzně do Prahy, justice by měla znovu rozhodnout také o případné vazbě Tempela.

Vraždy, za něž byl Tempel potrestán, se staly na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku. Tempel tam podle rozsudku předal své oběti 400 tisíc korun za auto, které si údajně chtěl koupit.

Následně prý muže zastřelil. Zasáhl údajně i druhého muže a poté jej bil do hlavy železnou tyčí s kusem betonu a montážním klíčem. Obě těla podle názoru obžaloby následující den zakopal na Chebsku.

Tempel se hájil tím, že vraždu nespáchal on, ale člověk přezdívaný Biftek, který byl také na místě činu a jenž později v kauze vystupoval jako klíčový svědek. Podle Tempela šlo v kauze o drogy a splacení dluhu. Byl to právě klíčový svědek, kdo dovedl policii na místo, kde byly zakopáni mrtví mladíci.

Doživotí dostal Tempel jako souhrnný trest za vraždy a za dvě předchozí loupeže.

Soud potrestal doživotím čtyřikrát osvobozeného vraha (26. 11. 2008)