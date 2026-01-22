Opilou řidičku chytili policisté dvakrát za hodinu, v autě vezla i malé děti

Autor:
  13:28
Opilá řidička, která o víkendu v osobním vozidle na Domažlicku dokonce vezla svoji rodinu včetně nezletilých dětí, si nedělala nic z toho, že ji zastavili dopravní policisté. Přestože jí zakázali další jízdu, za volant usedla znovu. To ještě netušila, že ji o hodinu později zastaví druhá hlídka.

Opilou řidičku kontrolovali dopravní policisté hned dvakrát. Napoprvé si říct nedala a znovu usedla za volant. Zastavilo ji až to, že ji nasadili na kolo auta botičku. | foto: Policie ČR

Na nezodpovědnou třiatřicetiletou řidičku natrefili domažličtí dopravní policisté v noci ze soboty na neděli. Poprvé ženu s vozidlem značky Renault Thalia zastavili krátce po 23. hodině u obce Bořice.

Podrobili ji dechové zkoušce a nestačili se divit. „Na displeji měřicího přístroje se ukázala hodnota přes dvě promile alkoholu,“ upozornila policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Řidičce proto zakázali další jízdu.

Z toho si opilá žena nic nedělala a za volant renaultu se posadila znovu. „Přibližně o hodinu později ji zastavila a kontrolovala jiná policejní hlídka, tentokrát u obce Spáňov. Hodnota její dechové zkoušky přesahovala 1,5 promile,“ pokračuje mluvčí.

Opilý řidič dodávky naboural lampu a zhasl celou ulici. Pak ujížděl strážníkům

Tentokrát už policistům došla trpělivost a na zadní kolo auta nasadili botičku. Dále zjistili, že řidička přišla již dříve o řidičský průkaz a nepožádala si o jeho vrácení.

„Navíc hazardovala nejméně s dalšími třemi životy osob, které ve vozidle cestovaly s ní,“ uvedla Šmaterová. Žena při obou kontrolách vezla v autě nejen čtyřicetiletého manžela, ale i své dvě děti ve věku osm a jedenáct let.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykových látek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Míst pro parkování neubude, slibuje Plzeň lidem ze Severního Předměstí

Mezi Gerskou a Manětínskou ulicí v Plzni se bude stavět. Nyní je tam například...

Značné obavy z úbytku parkovacích míst nebo obchodů vyvolaly na konci roku 2025 u části obyvatel plzeňského Severního Předměstí informace, že se chystá nová výstavba v území mezi Gerskou a...

Trailer i titulní píseň k nové komedii Někdo to rád v Plzni už je na světě

Komedie Někdo to rád v Plzni už má svoji titulní píseň. Natáčela se na sklonku...

Už na jaře vstoupí do kin komedie s názvem Někdo to rád v Plzni, která se natáčela přímo v západočeské metropoli. Za snímkem plným humorných příběhů stojí plzeňský rodák, režisér Martin Horský....

Opilá žena spadla z paneláku na střechu kotelny, v nemocnici bojuje o život

Hasiči zachraňovali ženu, která spadla z panelového domu ve Třemošné u Plzně na...

Ve vážném stavu je pětačtyřicetiletá žena, která v noci na pátek spadla z panelového domu na střechu kotelny v Třemošné u Plzně. Hasiči museli použít výškovou techniku, aby zraněnou ženu snesli dolů....

Bývalý kolega z ODS ho spojil s obchodem s chudobou, podnikatel žádal milion

Petr Štrunc (vpravo) a Roman Jurečko, kteří v minulosti patřili k nejvlivnějším...

Petr Štrunc a Roman Jurečko, kteří v minulosti patřili k nejvlivnějším členům plzeňské ODS, nyní proti sobě stojí před soudem. Podnikatel Petr Štrunc, který ODS opustil v roce 2013, se žalobou...

Opilou řidičku chytili policisté dvakrát za hodinu, v autě vezla i malé děti

Opilou řidičku kontrolovali dopravní policisté hned dvakrát. Napoprvé si říct...

Opilá řidička, která o víkendu v osobním vozidle na Domažlicku dokonce vezla svoji rodinu včetně nezletilých dětí, si nedělala nic z toho, že ji zastavili dopravní policisté. Přestože jí zakázali...

22. ledna 2026  13:28

Psí loučka, nebo slackline. Co byste si přáli? Ptají se lidí v částech Plzně

Od září 2022 slouží pejskařům na území čtvrtého plzeňského obvodu první psí...

Se začátkem roku se rozjíždí v Plzni další ročník akcí v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Některé městské obvody při nich nabízejí možnost hlasováním rozhodnout o tom, na co bude...

22. ledna 2026  9:47

Plzeň - Porto v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Plzeňský brankář Florian Wiegele vyráží míč v zápase s Freiburgem v Evropské...

Plzeňští fotbalisté čelí v Evropské lize dalšímu silnému a slavnému soupeři. V 7. kole základní fáze přivítají na domácím hřišti Porto. Kde můžete zápas sledovat živě? To i další informace o utkání...

21. ledna 2026  14:29

Do pokoje hotelu se chtěl opilý cizinec dostat přes střechu, dolů to sám nezvládl

Centrum Plzně s katedrálou sv. Bartoloměje (13. května 2024)

O velké pozdvižení se ve středu brzy ráno v Plzni postaral mladý cizinec, který se pohyboval po střeše hotelu. Spolu s kamarádem si totiž zabouchl dveře do pokoje, kde byli ubytovaní, a rozhodl se,...

21. ledna 2026  13:46

Ohlédnutí za polární září na západě Čech, pozorovali ji na Klínovci i Šumavě

Polární záře nad Klínovcem.

Ojedinělý úkaz mohli sledovat v pondělí večer všichni, kteří upřeli pohled na severní obzor. Nad republikou se objevila polární záře. Takto ji zachytil Ondřej Žďárský, zaměstnanec Skiareálu Klínovec....

21. ledna 2026  12:53

Některé herny v Plzni nerespektují městskou vyhlášku a fungují dál

Navzdory plošnému zákazu provozování hazardních her v Plzni od začátku roku...

Od začátku roku neměl být v Plzni v provozu žádný podnik zaměřený na hazardní hry. Na tom byla postavena městská vyhláška schválená zastupiteli v prosinci roku 2023. Několik kasin a heren nicméně ve...

21. ledna 2026  10:13

Místo lyžařského kurzu letní turistika. Školy kvůli drahotě improvizují

Sněhová nadílka přilákala do Železné Rudy milovníky lyžování. Kvůli špatnému...

V některých základních školách v Plzeňském kraji jedou na lyžařský kurz všechny děti, jinde je vůbec neorganizují, protože kvůli cenové zátěži by nejel téměř nikdo. Jiná škola to vyřešila po svém –...

20. ledna 2026  15:51

„Není velkého rozdílu mezi Putinem a Hitlerem.“ V Plzni připomněli transporty židů

Zemský rabín Karol Sidon se účastnil pietního shromáždění Světla na kolejích k...

Ve Staré synagoze v Plzni si lidé připomněli památku obětí transportů židů z Plzně za druhé světové války. Během tří velkých transportů bylo deportováno 2 613 lidí do ghetta v Terezíně, konce války...

20. ledna 2026  10:12

Plzeňská zoo musela uspat opici, někdo z návštěvníků ji patrně nakrmil

Plzeňská zoo musela nechat uspat samici makaka lvího. Někdo z návštěvníků ji...

Lidé i přes opakované zákazy znovu krmí zvířata v zoologických zahradách. Jeden z posledních případů se odehrál v plzeňské zoo, kde mají špatné zkušenosti zejména u výběhů s primáty a kopytníky....

19. ledna 2026  14:28

Se žačkami si vyměňoval nahé fotky, další osahával. Soud učiteli opět vyměřil vězení

Dnes již bývalý učitel tělocviku a asistent pedagoga na jedné základní škole na...

Soud v Klatovech se znovu zabýval kauzou dnes již bývalého tělocvikáře ze základní školy na Klatovsku, který podle žalobkyně požadoval po školačkách, aby mu posílaly intimní fotografie. On jim na...

19. ledna 2026  14:03

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Hradecký Pour zmrazil Plzeň vítězným gólem, i tak mu fanoušci tleskali

Plzeňský brankář Nick Malík čelí pokusu Jakuba Poura z Hradce Králové.

Vítěznou trefu neslavil, jen u střídačky si poplácal se spoluhráči. Z respektu ke klubu, kde vyrůstal a který ho posunul do extraligy. Ale uvnitř hokejový útočník Jakub Pour, jediný úspěšný exekutor...

19. ledna 2026  12:06

Dodávka v plné rychlosti narazila do odstavené cisterny, řidiče museli vyprostit

Řidič dodávky narazil do šipky a auta silničářů. Nehoda se stala na D5 u Nýřan....

Vážná dopravní nehoda se v neděli odpoledne stala na dálnici D5 u Nýřan na Plzeňsku. Dodávka v plné rychlosti narazila do cisterny silničářů s výstražnou šipkou, kteří stáli v odstavném jízdním...

19. ledna 2026  9:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.