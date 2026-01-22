Na nezodpovědnou třiatřicetiletou řidičku natrefili domažličtí dopravní policisté v noci ze soboty na neděli. Poprvé ženu s vozidlem značky Renault Thalia zastavili krátce po 23. hodině u obce Bořice.
Podrobili ji dechové zkoušce a nestačili se divit. „Na displeji měřicího přístroje se ukázala hodnota přes dvě promile alkoholu,“ upozornila policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Řidičce proto zakázali další jízdu.
Z toho si opilá žena nic nedělala a za volant renaultu se posadila znovu. „Přibližně o hodinu později ji zastavila a kontrolovala jiná policejní hlídka, tentokrát u obce Spáňov. Hodnota její dechové zkoušky přesahovala 1,5 promile,“ pokračuje mluvčí.
Tentokrát už policistům došla trpělivost a na zadní kolo auta nasadili botičku. Dále zjistili, že řidička přišla již dříve o řidičský průkaz a nepožádala si o jeho vrácení.
„Navíc hazardovala nejméně s dalšími třemi životy osob, které ve vozidle cestovaly s ní,“ uvedla Šmaterová. Žena při obou kontrolách vezla v autě nejen čtyřicetiletého manžela, ale i své dvě děti ve věku osm a jedenáct let.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykových látek.