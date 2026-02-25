Rozčílená řidička vybrzdila skupinku cyklistů, nelíbil se jí jejich styl jízdy

  11:16
Nervy na uzdě neudržela starší řidička, která na silnici u Plzně předjížděla skupinku cyklistů a nelíbil se jí styl jejich jízdy. Nejprve se mezi nimi strhla hádka, nakonec řidička kolům zatarasila cestu a prudce zabrzdila. Cyklisté nestihli včas zastavit a dva z nich do auta nabourali. Řidičku stíhají policisté.
Šedesátiletá řidička neudržela nervy na uzdě a dostala se do sporu s cyklisty. Nakonec jim náhle vjela do cesty. | foto: Policie ČR

Incident se odehrál již v létě předloňského roku odpoledne u Plzně. Policisté o něm informovali až nyní, kdy policejní komisař zahájil trestní stíhání šedesátileté řidičky.

„Obvinil ji ze spáchání přečinu ublížení na zdraví a přečinu poškození cizí věci,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Raindlová. Ženě hrozí až tříleté vězení.

Šedesátiletá řidička neudržela nervy na uzdě a dostala se do sporu s cyklisty. Nakonec jim náhle vjela do cesty.

Žena řídila hondu a dojela skupinku čtyř cyklistů. Ti nejprve jeli ve dvouřadě a pak za sebou. Auto je poté začalo předjíždět.

„Ve chvíli, kdy se řidička nacházela na jejich úrovni, zpomalila, stáhla okénko a gesty i slovně vyjadřovala nespokojenost s jejich jízdou. Mezi řidičkou a cyklisty poté za jízdy došlo ke slovní rozepři,“ popsala začátek konfliktu Raindlová.

Vše skončilo nebezpečným manévrem. Starší řidička se nakonec rozjela, skupinku cyklistů předjela, najela šikmo k pravému okraji silnice a prudce zabrzdila.

Cyklisté začali brzdit, stejně se ale s autem srazili. „Dva ze čtyř cyklistů utrpěli zranění, která si vyžádala lékařské ošetření, naštěstí se však nejednalo o zranění ohrožující život. Při události bylo poškozeno také jedno jízdní kolo,“ dodala mluvčí.

Kabriolet vybrzdil cyklistu a ujel, muž po pádu skončil v nemocnici

Prověřováním incidentu vyšlo najevo, že řidička předem neplánovala, že ve vypjaté situace zareaguje takhle zkratkovitě. Svého jednání následně litovala.

„Přesto je nutné zdůraznit, že obdobné chování je v silničním provozu nepřijatelné. Každý účastník provozu má povinnost chovat se ohleduplně a předvídatelně tak, aby neohrozil zdraví či život jiných osob,“ upozornila policejní mluvčí.

