Incident se odehrál již v létě předloňského roku odpoledne u Plzně. Policisté o něm informovali až nyní, kdy policejní komisař zahájil trestní stíhání šedesátileté řidičky.
„Obvinil ji ze spáchání přečinu ublížení na zdraví a přečinu poškození cizí věci,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Raindlová. Ženě hrozí až tříleté vězení.
Žena řídila hondu a dojela skupinku čtyř cyklistů. Ti nejprve jeli ve dvouřadě a pak za sebou. Auto je poté začalo předjíždět.
„Ve chvíli, kdy se řidička nacházela na jejich úrovni, zpomalila, stáhla okénko a gesty i slovně vyjadřovala nespokojenost s jejich jízdou. Mezi řidičkou a cyklisty poté za jízdy došlo ke slovní rozepři,“ popsala začátek konfliktu Raindlová.
Vše skončilo nebezpečným manévrem. Starší řidička se nakonec rozjela, skupinku cyklistů předjela, najela šikmo k pravému okraji silnice a prudce zabrzdila.
Cyklisté začali brzdit, stejně se ale s autem srazili. „Dva ze čtyř cyklistů utrpěli zranění, která si vyžádala lékařské ošetření, naštěstí se však nejednalo o zranění ohrožující život. Při události bylo poškozeno také jedno jízdní kolo,“ dodala mluvčí.
Prověřováním incidentu vyšlo najevo, že řidička předem neplánovala, že ve vypjaté situace zareaguje takhle zkratkovitě. Svého jednání následně litovala.
„Přesto je nutné zdůraznit, že obdobné chování je v silničním provozu nepřijatelné. Každý účastník provozu má povinnost chovat se ohleduplně a předvídatelně tak, aby neohrozil zdraví či život jiných osob,“ upozornila policejní mluvčí.