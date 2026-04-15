„Policisté z dálničního oddělení Ostrov u Stříbra hledají řidiče, kteří v pondělí 13. dubna v době od 19.47 do 19.51 hodin na dálnici D5 v prostoru nejméně 92. až 85. kilometru, což je prostor mezi EXIT Nýřany a čerpací stanicí Orlen Šlovice, viděli jízdu neznámého řidiče,“ žádá za kolegy jejich mluvčí Dagmar Mifková.
Šofér řídil Škodu Octavia II šedé nebo stříbrné barvy zmíněným úsekem ve směru na Prahu, ale v protisměru.
Na 85. kilometru dálnice se pak otočil a pokračoval už správným směrem jízdy.
|
„Pokud by řidiči měli relevantní informace či případně kamerové záznamy ze svých vozidel, žádáme je, aby se obrátili přímo na dálniční oddělení Ostrov u Stříbra na telefonní číslo 974 337 501, nebo na linku policie 158,“ uzavírá policejní mluvčí.