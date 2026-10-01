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Řidič v Plzni úmyslně najel do lidí. Jednoho vzal zrcátkem, druhý letěl přes kapotu

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  9:29

Paluba Hamburk v Plzni, ilustrační foto | foto: Projectstudio8

Kriminalisté obvinili z pokusu o těžké ublížení na zdraví dvaapadesátiletého muže. Ten podle nich o víkendu u hlavního vlakového nádraží v Plzni úmyslně najel autem do dvou mužů. Jednoho srazil zrcátkem, druhý přeletěl přes kapotu vozu a dopadl na zem.

Celou událost v neděli ve čtvrt na tři odpoledne zachytil kamerový systém. Dokonce ji v přímém přenosu viděl operační důstojník.

„Spatřil, jak v ulici Šumavská na volném prostranství určeném pro zastavení a stání vozidel zásobování přímo u Paluby Hamburk řidič najel osobním vozidlem do dvou mužů a pokračoval v jízdě,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Policisté se okamžitě k vlakovému nádraží, kde se Paluba Hamburk nachází, okamžitě rozjeli a v nedaleké ulici U Trati řidiče zastavili a zadrželi.

Kriminalisté následně případ začali prověřovat, vyhodnocovali záznam z kamer, poškozené osoby vyzvali k podání vysvětlení.

„V úterý pak vrchní komisařka zahájila trestní stíhání dvaapadesátiletého muže, kterého obvinila ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví,“ pokračuje Mifková.

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Kriminalisté zjistili, že muž zastavil u nádraží, aby z auta vystoupili jeho spolucestující. V tu chvíli si všiml, že proti němu rychle přicházejí dva muži.

„Nejprve začal s vozidlem couvat, poté zařadil první rychlostní stupeň, sešlápl plyn a úmyslně se proti přicházejícím mužům rozjel. Muže ve věku 42 let zachytil pravým zpětným zrcátkem, druhý muž ve věku 48 let přelétl přes kapotu a dopadl z výšky a zprudka na zem. Vzhledem k jejich duchapřítomnosti, kdy se snažili uskočit, nedošlo k těžkému následku při nárazu, ačkoliv úmyslné jednání řidiče k tomuto závažnému následku směřovalo,“ upozornila mluvčí.

Dále se kriminalisté zabývali tím, že řidič měl podle prvotního poznatku vystrčit z auta ženu a ta následně upadla do bezvědomí. To ale pak vyloučili. Žena vystoupila z auta sama a vlivem silné podnapilosti upadla na zem a utrpěla zranění.

Záchranáři ji odvezli na chirurgické oddělení nemocnice. Dechová zkouška následně ukázala téměř dvě a půl promile alkoholu. Řidiči vyšel test na alkohol negativní.

Podle informací iDNES.cz se všichni aktéři incidentu znali. Server Krimi-Plzeň uvedl, že řidič měl s oběma muži již dříve nějaký spor. O co konkrétně šlo, server neuvádí.

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