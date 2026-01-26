Test nové baterie nedopadl dobře. Z auta se seniorovi začalo kouřit, zasáhli hasiči

  15:25
Plzeňští strážníci o víkendu pomáhali osmaosmdesátiletému muži, který o jejich pomoc ani nestál. Byl totiž přesvědčený, že situaci má plně pod kontrolou. A to i přesto, že mu z motoru auta stoupal hustý kouř.

Senior jel projet auto s novou baterií, z motoru se mu ale začalo kouřit. Nakonec mu pomáhali strážníci i hasiči. | foto: Městská policie Plzeň

Strážníci vyjížděli na pomoc seniorovi v sobotu krátce před půl desátou večer. Dostali upozornění, že z motoru fiatu zaparkovaného ve vnitrobloku ulic Skupova a Dvořákova v městské čtvrti Bory stoupá kouř.

„Oznámení nešlo brát na lehkou váhu, a tak se hlídka okamžitě vydala na místo,“ uvedla mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Při příjezdu na místo zjistili, že motor je nastartovaný a za volantem sedí osmaosmdesátiletý senior. Ten byl přesvědčený, že má situaci zcela pod kontrolou, a tudíž žádnou pomoc nepotřebuje.

Vystrašené dítě marně lomcovalo páčkou, technická závada ho uvěznila v autě

Přitom z motorového prostoru stoupal kouř. Strážníci na nic nečekali a přivolali hasiče. Seniorovi mezitím pomohli vystoupit z auta a posadili ho do vyhřátého služebního vozidla.

„Muž strážníkům vysvětlil, že vyjel pouze na krátkou jízdu, aby vyzkoušel novou autobaterii, ale vše nedopadlo podle plánu. Když se z motoru začal valit hustý dým, raději zastavil,“ popsala Pužmanová.

Profesionální hasiči ze sboru Plzeň-Střed provedli protipožární opatření a auto zkontrolovali. Zjistili, že nešlo o planý poplach, ale o technickou závadu. „Konkrétně zkrat kabeláže,“ dodala mluvčí.

