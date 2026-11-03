Sedmatřicetiletého muže z Ústecka chtěli policisté zastavit minulé pondělí po desáté hodin večer v Horažďovicích. Auto jelo po hlavní silnici z centra města na Strakonice.
Na okraji Horažďovic řidič sice zastavil, ale jakmile hlídka vystoupila ze služebního vozidla a mířila k němu, šlápl na plyn a začal jim ujíždět.
„Policisté se okamžitě vydali za ním a pronásledovali ho směrem na Strakonice. Řidič Volkswagenu ale na výzvy policistů nereagoval a pokračoval v nebezpečné jízdě vysokou rychlostí, která se několikrát blížila až ke 200 kilometrům v hodině,“ upozornil policejní mluvčí Michal Schön.
Při projíždění Strakonicemi projížděl křižovatky na červenou a vjížděl i do zákazů vjezdů. „Dokonce projel kruhový objezd v protisměru,“ podotkl mluvčí.
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Ze Strakonic pokračoval do Volyně. Právě tato obec se mu stala osudnou. „Na jejím začátku nezvládl ve vysoké rychlosti průjezd pravotočivou zatáčkou, vyjel mimo vozovku a postupně narazil do dopravní značky a zábradlí mostu. Poté se vozidlo převrátilo na levý bok a skončilo vedle mostu,“ popsal policejní mluvčí.
Policisté z Klatov spolu s kolegy ze Strakonic následně řidiče zadrželi. Dechovou zkoušku měl sice negativní, ale test na drogy odmítl postoupit. Lustrací se ukázalo, že muž má platný zákaz řízení motorových vozidel.
Dopravní policisté sdělili řidiči podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a do 48 hodin stanul před soudem.