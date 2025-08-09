Retrojízda brázdila silnice Plzeňska. Podívejte se, jak se jezdilo za socialismu

Petr Ježek
  18:33
Felicie se staženými střechami, kdysi vysmívané velorexy, kouřící dvoutaktní trabanty nebo wartburgy, vyšperkované škodovky či v 80. letech minulého století obletovaná sierra, kterou veksláci, případně zelináři kupovali za bony v tuzexu. Zhruba stovka aut, které byly za socialismu běžné na našich silnicích, v sobotu zdolávala desítky kilometrů dlouhou trasu Plzeňskem.

Po startu na plzeňském náměstí Republiky u katedrály svatého Bartoloměje vyjížděla auta směrem na sever, aby se odpoledne po zdolání trasy, při které posádky navíc plnily rozličné úkoly, vrátila do města fotbalu a piva hezky po cimrmanovsku od jihu.

„Podívej, takového trabanta jsme měli. Moc nebrzdil, svítil taky bídně, ale nacpali jsme se do něj celá rodina i se stanem a vším vybavením na dovolenou, když jsme jezdili po republice do kempů. Když se do benzínu přidalo trochu víc oleje, občas se za námi dělal krásný modrý kouřový oblak,“ zastavil se starší muž s asi pětiletým chlapcem u jednoho z historických aut.

Kromě klasických trabantů lidé viděli i několik kabrioletů, mezi nimi zářil ten ve fialové barvě.

Retrojízda aneb V čem jsme jezdili za socialismu brázdila silnice Plzeňska. (9. srpna 2025)
Retrojízda aneb V čem jsme jezdili za socialismu vyrazila z plzeňského náměstí Republiky, brázdila silnice v okolí krajské metropole. (9. srpna 2025)
Retrojízda aneb V čem jsme jezdili za socialismu vyrazila z plzeňského náměstí Republiky, brázdila silnice v okolí krajské metropole. (9. srpna 2025)
Retrojízda aneb V čem jsme jezdili za socialismu vyrazila z plzeňského náměstí Republiky, brázdila silnice v okolí krajské metropole. (9. srpna 2025)
Retrojízda aneb V čem jsme jezdili za socialismu vyrazila z plzeňského náměstí Republiky, brázdila silnice v okolí krajské metropole. (9. srpna 2025)
56 fotografií

S felicií z roku 1961 v netypické pastelové barvě vyjeli na retrojízdu manželé Tremlovi z Plzeňska. Auto si pořídili asi před 20 lety, jsou třetími majiteli.

Kupoval ho od vdovy. „Říkala: Zaplať pánbůh, že auto bude pryč. Dřív byly běžné pracovní soboty, s manželem jsme si domlouvali, že v neděli pojedeme i s dětmi na výlet. Připravila jsem jídlo na celý den, on v neděli vyjel z garáže a… Zase ho zavezl zpátky, protože se na obloze objevil mrak,“ vyprávěl Jan Treml, který s felicií vyrazil na retrojízdu aut vyrobených za socialismu poprvé. Byl s ní však na různých akcích v západních Čechách.

„Nikam se nejelo, děti řvaly, všechno jídlo jsem musela zase dát do ledničky. Takhle mi to popisovala. A také říkala, že když manžel umřel, vždycky nechala udělat na autě technickou, a ten, kdo tam s autem jel, s ním přijel, zamkl ho do garáže a tam čekalo na další prohlídku,“ dodal.

Zhruba před dvaceti roky tuhle felicii zahlédl na zahradě u domu v Plzni. Asi dva týdny kolem jezdil každý den. Pak si dodal odvahy a u domku zazvonil. Šel se zeptat, jestli auto náhodou není na prodej. Přišel k němu muž, který s felicií jezdil na prohlídky.

Sobotní retrojízda automobilů a motocyklů z dob socialismu trhla rekord

Tremlovi řekl, že se zeptá majitelky. Za pár dnů volal a řekl částku, za kterou je majitelka ochotna auto prodat. V garáži byl u auta ještě další chladič, náhradní přední sklo a jiné díly, jak to dříve bývalo zvykem.

„Původně k ní byla i laminátová střecha, ale ta jak se chvěje, tak se to vzadu poškodilo. Tak jezdíme se skládací plátěnou střechou,“ popsal senior, který o starém autě mluví s velkým nadšením.

I když má auto slabší motor, se dvěma karburátory je podle Jana Tremla na silnici živé. Odborníci oceňují nejen technický stav vozu, ale i to, že v naprosté většině je u téhle felicie vše původní.

„Byli jsme i ve výrobním závodě v Kvasinách, kde felicie vyráběli. Byla to akce k výročí zahájení výroby tohoto modelu. Bylo tam asi 150 aut a naše vyhodnotili jako čtvrté nejlepší, které tam tehdy přijelo. I autorádio je tu ještě zcela původní z výroby, s jakým si ho kupoval první majitelka,“ popsal Jan Treml.

VIDEO: Tatra 613 i Carevna. Plzeňskem se proháněly vozy z dob socialismu

Plzeňskou akci pořádá Veteran Car Club Plzeň, letošní jízda je jubilejní desátá. Z náměstí Republiky kromě desítek aut vyjely na trasu i čtyři historické autobusy, nákladní auta s naloženou Ladou i řada motocyklů. Posádky na trase musely plnit na kontrolních stanovištích rozličné úkoly.

Ještě před nastartováním aut tipovali, jak dlouho běžel nahý Rudolf Hrušínský nejmladší ve filmu Discopříběh přes plzeňské náměstí, na startu museli zastavit v přesně určené vzdálenosti od červeného kolíku a jeden z pořadatelů měřil metrem, o kolik se v odhadu zmýlili.

Na kontrolním stanovišti v Chrástu u Plzně příslušník v dopravácké uniformě testoval znalosti soutěžících, kteří měli určit, kolik let od sebe dělí dvě tatry 613 přistavené u kontroly. Jedna byla v klasické soudružském černém provedení, druhá ve žlutobílém provedení s modrým kulatým majákem na střeše s nápisem TAI, což byla vojenská obdoba veřejné bezpečnosti – Tanková a automobilová inspekce.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Naše cesty nejsou slučitelné, dala kapela J.A.R. sbohem kandidujícímu Klempířovi

Kapela J.A.R. se zbavila jednoho ze svých frontmanů Oto Klempíře nedlouho poté, co oznámil kandidaturu v říjnových sněmovních volbách za Motoristy v Plzeňském kraji. Naše životní cesty nejsou...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Rangers - Plzeň v TV: kde sledovat 3. předkolo Ligy mistrů živě?

Parádní otočka a vzhůru na dalšího soupeře. Fotbalisté Plzně vyřadili Servette Ženeva a ve 3. předkole Ligy mistrů je čekají Rangers. Začíná se ve Skotsku 5. srpna od 20:45. Kde můžete zápas obou...

Hledače pokladů těžce zranil na Tachovsku myslivec, má broky v hrudníku

Hledače vzácných kovů, který v noci na neděli procházel s detektorem kovů les u Ctiboře na Tachovsku, postřelil myslivec. Zraněný čtyřiačtyřicetiletý muž skončil s vážnými zraněními v nemocnici.

Filip Turek za svou jízdu 200 km/h vyvázl bez trestu

Europoslanec a čestný předseda Motoristů sobě Filip Turek nebude potrestaný za svou zběsilou jízdu po dálnici v rychlosti 200 kilometrů za hodinu. Policie případ vyhodnotila jako přestupek a předala...

Plzeň - Slovácko 1:1, opět penalta v nastavení. Trávník proměnil a trefil bod

Před týdnem penaltu v nastaveném čase doma proti Slavii neproměnili a zápas ztratili, tentokrát byli fotbalisté Slovácka v Plzni šťastnější. Michal Trávník v nastaveném čase srovnal duel 4. ligového...

9. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  19:29

Retrojízda brázdila silnice Plzeňska. Podívejte se, jak se jezdilo za socialismu

Felicie se staženými střechami, kdysi vysmívané velorexy, kouřící dvoutaktní trabanty nebo wartburgy, vyšperkované škodovky či v 80. letech minulého století obletovaná sierra, kterou veksláci,...

9. srpna 2025  18:33

Pro zvracejícího chlapce musel vrtulník, na táboře se otrávil houbami

Zdravotníci na Klatovsku řešili v pátek odpoledne otravu houbami. Chlapce na táboře jedna z nich zaujala a rozhodl se ji ochutnat. Byl to však jedovatý pestřec obecný. Dítě přepravil vrtulník do...

9. srpna 2025  17:06

Provoz pohotovostí přejde na pojišťovny. Lidé se bát nemusejí, tvrdí kraj

Velké změny v příštích měsících čeká oblast pohotovostí. Od začátku roku 2026 totiž povinnost pohotovosti zajistit přejde z krajů na zdravotní pojišťovny. I když se termín blíží a zbývá už jen...

9. srpna 2025  7:04

České vyhlídky v pohárech jsou lepší než u rivalů. Přímá účast v LM opět není daleko

Na první pohled se pro české fotbalové kluby nic zásadního nezměnilo, přesto jim úvodní zápasy třetích předkol evropských pohárů přinesly alespoň dílčí radost. Vyhlídky Řeků, Norů a Poláků, kteří by...

8. srpna 2025  14:14

V Domažlicích začínají Chodské slavnosti, mši odslouží arcibiskup z Nigérie

Chodská metropole se na tři dny mění v lidské mraveniště plné postav v krojích, kdy se v ulicích města mísí tóny dud s dechovkou, bigbítem i houkáním parní lokomotivy. Do desetitisícových Domažlic...

8. srpna 2025  9:44

Prostřelení okna kamionu na D5 míří k soudu, způsob rány je však stále nejasný

Před soudem už příští měsíc stanou dva cizinci obvinění ze dvou trestných činů. Letos v lednu podle policie ve vozidle BMW během předjíždění na dálnici D5 rozbili kamionu boční okno. Zřejmě k tomu...

7. srpna 2025  15:26

Ukrajinec pózoval v kašně na náměstí, kromě kamaráda ho natáčeli i strážníci

Jedna z kašen na centrálním náměstí v Plzni opět zlákala dalšího cizince, aby se v ní vykoupal. Tentokrát šlo o Ukrajince, který v nádrži pózoval a vyzkoušel i proud vody z chrliče. Zakázanou koupel...

7. srpna 2025

Nařčení biskupova spolupracovníka z nemravností se nepotvrdilo, Holub zváží co dál

Nařčení z nevhodného sexuálního chování, kterého se měl dopustit jeden z nejbližších spolupracovníků plzeňského biskupa Tomáše Holuba, se nepotvrdilo. Dospěla k tomu policie i biskupství. Zatím není...

7. srpna 2025  11:27

Panasonic otevře za pár týdnů novou výrobní halu

Do Plzně se přesunula z Malajsie výroba tepelných čerpadel. Obor teď zažil nepříznivé roky, ale zájem už se zase začíná zvedat.

7. srpna 2025

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

VIDEO: Další setkání s vlkem na Šumavě. Prohlížel si fenku československého vlčáka

V okolí Hartmanic na Šumavě se v posledních dnech potuluje vlk. Jeho přítomnost dokládá už druhý případ, kdy se ukázal lidem. Poté, co svoje video ze setkání se šelmou zveřejnil náčelník šumavské...

6. srpna 2025  13:30

Podezřelý student ZČU vraždit neplánoval, zjistila policie a případ odložila

Policisté odložili případ jednadvacetiletého studenta Západočeské univerzity v Plzni, kterého podezírali z přípravy vraždy. Podle závěru vyšetřovatelů se k ničemu takovému nechystal. Nevytvořil ani...

6. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.