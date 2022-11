Covid přežili, teď gastronomii v podhůří Šumavy ničí vysoké ceny energií

Řeč je o restauraci zvané Letiště kousek od zimního stadionu. Nájemce skončil hlavně kvůli cenám energií.

Stejný důvod uvádí i provozovatelka hotelu Vintíř v Hartmanicích, který přežil covid, ale kvůli cenám energií je nyní zavřený a je k mání za 9,5 milionu korun.

„Covid jsme přežili dobře, protože nás stát dotoval, k zavření nás donutily až ceny energií, kvůli kterým je nutné zvyšovat ceny ubytování, a není jasné, jestli je lidé budou ochotni platit. Nevíme ani to, jestli budou hosté vůbec jezdit, když i náklady na pohonné hmoty stouply. Tato zima bude zkrátka jiná než ty předchozí, nechtěla jsem jít do rizika,“ vysvětlila dlouholetá provozovatelka Renata Novotná, která končí.

Zaměstnanci míří do Německa za lepším

„Kdyby stát ceny energií zastropoval na rozumné výši, zůstala bych,“ dodala Novotná. V gastronomii, kde strávila skoro celý život, už pracovat nechce. „Restauraci jsme v hotelu Vintíř kvůli nedostatku zaměstnanců zavřeli už před rokem, ale hotel šlapal dobře. Do konce roku jsem měla ceny energií zafixované, nové ceny by na mě dolehly příští rok a do takového rizika jsem jít nechtěla. Navíc zdražuje i voda či teplo,“ přiblížila Novotná.

Gastropodnikání bylo podle jejího názoru v Česku všeobecně považováno za superlukrativní, ale podle ní se jednalo o byznys s průměrným ziskem. V pohraničí navíc komplikovaný nedostatkem zaměstnanců, protože ti míří za lepšími podmínkami přes hranici.

„Sehnat do gastroprovozu zaměstnance byl problém i před pandemií. Vše totiž komplikují odchody za prací do Německa. I kdybychom nabídli stejný plat jako Němci, jejich sociální výhody nedorovnáme,“ nastínila Novotná.

Opouští hotel s 40 lůžky, s restaurací, jídelnou a salonkem, který byl kolaudován v roce 1987. „Rekonstrukce a modernizace proběhla v roce 2011 a dala hotelu moderní standardy v podobě fasády, dlažeb, vnitřních omítek, dřevěných oken, sádrokartonových podhledů, předělání pokojů na apartmány s předsíňkou, rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky,“ oznamuje realitní kancelář Müller reality.

V Sušici jsou k mání minimálně tři provozovny

Výhodu má dnes jedině ten, kdo si chce restauraci pronajmout. Má totiž velký výběr. V Sušici jsou nyní k mání minimálně tři provozovny. Zlatá Otava neboli Letiště je vzdálená 230 metrů od náměstí.

„Skládá se z pivnice, která má 55 míst k sezení na ploše 60 čtverečních metrů. Salon, který lze ještě předělit koženkovými shrnovacími dveřmi, má 69 polstrovaných židlí na ploše 130 čtverečních metrů. V samém centru restaurace se nachází výčep, kterým se snadno obslouží všichni hosté. Součástí je i z nerezu vybavená kuchyně s konvektomatem,“ informuje realitní kancelář Jakš.

Její makléř Jiří Zuda už prý zájemce provázel, ale odradil ho vysoký nájem. „Restauraci vlastní Západočeské konzumní družstvo Sušice, které není ochotné ustoupit ze svých enormních požadavků. Chtějí nájem, na který byli zvyklí dříve,“ sdělil Zuda.

Jen o málo vyšší měsíční nájem - 45 tisíc korun měsíčně - požaduje majitel renovované a nově zařízené restaurace věhlasného hotelu Fialka, stojícího v čele náměstí Svobody v Sušici. „Vždy se jednalo o vyhlášenou restauraci s prodejní plochou 146 metrů čtverečních, s velkou kuchyní a s možností velké terasy přímo v čele krásného náměstí,“ hlásí realitní kancelář Jakš.

Zuda prý má restauraci v nabídce od jara letošního roku, ale zájemce prý odrazuje to, že tam není zařízená kuchyně. „To znamená najít někoho, kdo je okamžitě schopný investovat zhruba půl milionu korun. V době po covidu, kdy gastroprovozy trpěly, to byl problém. Teď situaci zkomplikovaly ceny energií. Jsme tedy bez šance pronajímatele sehnat. A to i přesto, že se jedná o nejlukrativnější místo v Sušici. Kdyby covid nebyl, restaurace by už fungovala,“ odhadl Zuda.