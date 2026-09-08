Legendární hospodu s venkovní zahradou u říčního náhonu, kde se za minulého režimu scházely undergroundové kapely a příznivci punkové hudby, uzavřeli inspektoři v sobotu.
ČZPI o tom informovala na svém webu včetně soupisu závad, kterých je poměrně dost. Od zjištěných plísní, přes odhalený myší trus a rezavé police, poškozené stěny a podlahy, zanedbaný úklid a špinavé prostory, až po nedostatečný úklid.
Provozovatelka podniku Vendula Loužková podle svých slov dělá vše, aby v pátek zase mohla otevřít a kapely o víkendu mohly odehrály koncerty.
„Do čtvrtka bude podnik vypucovaný, mám tu i firmy. Většina fotek, které se po kontrole objevily, jsou z provozu, který je celé léto zavřený. V létě je otevřený jen stánek,“ vysvětlila Loužková.
„Jsem tu necelý rok, postupně se tím vším ještě prokousávám. Neříkám, že nebyly nedostatky, možná jsem mohla mít něco udělané i dřív. Od pondělí jsou v provozovně pastičky na myši, máme k tomu i potřebné papíry. Aktuálně se tu maluje, uklízí, z větší části jsou všechny závady odstraněné. Ve čtvrtek to tu musí být všechno v topu,“ řekla Loužková.
Rozhodnutí o odstranění závad a otevření podniku je ale na inspektorech.