Dřív nejhorší adresa, nyní z ruiny v centru Plzně vznikne dům s moderními byty

  15:46
Bude to velká změna. Ze zcela zruinované budovy na adrese Resslova ulice 13 v Plzni vznikne zásadní rekonstrukcí dům s moderními byty. Dům přitom býval nejhorší adresou ve městě. Žili zde lidé na okraji společnosti a mnozí byli závislí na alkoholu nebo drogách.

Město nechalo nájemníky v roce 2009 vystěhovat kvůli havarijnímu stavu a od té doby byl dům uzavřený. Ve středu odstartovala jeho rekonstrukce.

Po ní mají být v domě nájemní městské byty. Z původní budovy toho ovšem moc nezbude. Někdejší podobu bude připomínat pouze zeď s okny do ulice. Uvnitř bude nové téměř všechno včetně stropů nebo rozvodů vody i elektřiny a přibude výtah.

Radní Plzně Světlana Budková ze STAN řekla, že po přestavbě bude v domě 29 bytů s dispozicemi od 1+kk po 3+kk o podlahové ploše od 33 do 95 metrů čtverečních. „V každém z nich bude kuchyňská linka a moderně vybavená koupelna, některé byty doplní balkon, lodžie nebo terasa,“ sdělila radní.

Začala rekonstrukce zdevastovaného městského domu v Resslově ulici 13 v Plzni, kdysi nechvalně proslulého nejhoršího ghetta ve městě. (5. listopadu 2025)
Přestavba by podle ní měla trvat 18 měsíců a je vysoutěžená za cenu zhruba 130 milionů korun. Podle předpokladů radnice se nájemníci do domu nastěhují v létě 2027.

Nové byty mají být cenově dostupné, ale nebude se jednat o byty sociální. Budou určené rodinám či jednotlivcům s dětmi, pracovníkům vybraných profesí, tedy zdravotníkům nebo dalším lidem pracujícím v integrovaném záchranném systému. Také se počítá s nájemníky, kteří nejsou schopni si zajistit finančně náročné nájemné bydlení na aktuálním trhu s byty.

Nájemné bude stanoveno ve stejné výši jako u ostatních rekonstruovaných bytových domů města Plzně, to je aktuálně 150 korun za metr čtvereční podlahové plochy bytu za jeden kalendářní měsíc.

V bývalém ghettu v centru Plzně má vzniknout 29 městských bytů

„Částečně to budou byty pro lidi i s vyššími příjmy, ale nejenom pro ně. Polovinu bychom chtěli pro lidi, kteří mají horší finanční podmínky, jako jsou například samoživitelé nebo senioři,“ vysvětlila Budková. U domu má vzniknout osm parkovacích míst.

Podklady k rekonstrukci pro město připravila renomovaná plzeňská projekční kancelář projectstudio8, která také dodala propočet ceny akce.

„U tohoto domu se předpokládá, že vodorovné konstrukce půjdou pryč. Zůstanou obvodové stěny, které jsou ve slušném stavu. O rekonstrukci se uvažovalo i s ohledem na to, že dům má nějakou historii a je poměrně objemný. Ta budova se nám docela líbila a ve studii jsme se snažili ji víceméně obnovit a zároveň do ní vložit novou vrstvu,“ uvedl šéf projekční kanceláře Ondřej Janout.

Sirotčinec, ghetto a teď moderní byty

Původně stál v Resslově 13 dvoupatrový dům. Postavili ho v roce 1871 a sloužil tehdy jako sirotčinec. Ve dvacátých letech minulého století se rozšířil o třetí a čtvrté patro a přibyly další bytové jednotky. V průběhu desetiletí tam probíhaly jen dílčí úpravy. Některé byty měly sociální zázemí na chodbách. Do oprav objektu město nevkládalo žádné finanční prostředky.

V minulosti radnice i kvůli vysokým nákladům na rekonstrukci nabízela dům k prodeji společně s dalšími budovami v okolí. Zájemce se nenašel.

Začátkem minulého roku oznámilo vedení města záměr budovu přestavět. Jedním z důvodů bylo i to, že pokud by město dům zbořilo a postavilo na jeho místě nový, muselo by vybudovat asi 40 parkovacích míst pod zemí, a to by stavbu výrazně prodražilo.

Opozice v zastupitelstvu neúspěšně upozorňovala, že pokud se Resslova 13 zrekonstruuje a vzniknou tam desítky bytů, zhorší se v oblasti podmínky pro parkování.

23. března 2023

„Nevím, jestli je úplně moudré zahušťovat střed města budováním dalších bytů. Po mladé rodiny bydlení v Resslově 13 moc není a myslím, že pro seniory také ne. Takže je otázka, kdo tam bude bydlet. Výrazný problém podle mě jsou parkovací místa. Do té lokality přibude 30 až 40 aut a nevím, kam je dají. Kdyby soukromý investor chtěl stavět bytový dům ve středu města, tak ho budou nutit, aby vybudoval parkování pod zemí,“ uvedl David Šlouf z ODS, který měl na starost bytovou problematiku v minulém volebním období.

Ten považoval rozhodnutí o rekonstrukci domu Resslova 13 za sporné a nekoncepční. Upozornil, že dnes se staví nové byty za cenu kolem 50 tisíc korun za metr čtvereční, zatímco v případě odhadů u Resslovy 13 vychází metr čtvereční na více než 70 tisíc. „Pokud cena vyjde na víc než 50 tisíc, tak mi i s ohledem na problém s parkováním nepřipadá rozumné to dělat,“ sdělil Šlouf.

