Plzeňský obvod vykoupil pozemek, chce rozšířit relaxační oblast

Tam už město v posledních letech provedlo terénní úpravy, vybudovalo tůně a zázemí pro rekreační využití.



Po revitalizaci Lobezského parku tak vznikla oblíbená relaxační oblast přírodního rázu. A vedení Plzně–Doubravky chystá její zvětšení v několika etapách.



Starosta městského obvodu Tomáš Soukup prohlásil, že nově získaný pozemek bude využitý obdobně jako oblast Lobezských jezírek.



„Chtěli bychom navázat na první etapu. Nechceme tam nic radikálně měnit, chceme zachovat dosavadní ráz místa. To znamená, že velmi pravděpodobně tam vznikne další tůň. Pokud to bude možné, byla by i větší. Provádí se tam hydrologický průzkum a uvidíme, jaké jsou možnosti,“ řekl.



Podle starosty je objednaná studie od Ateliéru Rákos, jenž stojí za projektem obnovy Lobezského parku, který získal ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2018 v kategorii veřejná prostranství. „Chceme, aby spolu souzněly Lobezský park i louky pod ním,“ tvrdí starosta.



V lokalitě se zřejmě bude kácet

Čerstvě získaný pozemek u řeky je poměrně hustě zarostlý. V rámci plánovaných úprav se tam zřejmě bude kácet. Rozsah by se měl odvíjet od konkrétní představy budoucí podoby.

„Jsme domluveni se zástupci odboru životního prostředí, že by tam část dřevin zůstala zachována. Proběhne tam dendrologický průzkum. Pokud nakonec bude možné vzrostlé stromy zachovat, bude to pro nás lepší. Pokud tam bude pobytové místo, přikláněl bych se k tomu, aby se tam nekácelo,“ vysvětluje Tomáš Soukup.



Zástupci městského obvodu už jednají o možnosti získat pro budoucí úpravy na pravém břehu Úslavy další pozemky po proudu směrem k mostu na Rokycanské třídě.

Nyní připravované druhé etapě změn pod Lobezským parkem podle starosty v podstatě nestojí v cestě žádná zásadní překážka, která by uskutečnění záměru zastavila.



„Do konce srpna bychom měli mít vyřízené technické záležitosti, jako jsou zaměření nebo hydrogeologický průzkum, abychom věděli, jak velkou tůň si tam můžeme dovolit navrhnout. V příštím roce bychom chtěli získat stavební povolení,“ líčí starosta. Město se na projekt pokusí získat část prostředků z dotací EU, které už byly využité na první etapu.



Pozemek stál tři miliony korun

Na vykoupení pozemku o rozloze 1,3 hektaru byly zapotřebí tři miliony korun. Dva zaplatilo město a jeden milion městský obvod.



Jiří Hanousek z opozičních Pirátů s plány na rozvoj rekreační lokality souhlasí. „Určitě jsme pro rozšiřování oblasti Lobezských jezírek. To je lokalita, kterou si lidé oblíbili,“ uvedl.



Upozornil, že Útvar koncepce a rozvoje města Plzně má připravenou ucelenou studii širšího území podél Úslavy. „V komisi pro rozvoj města jsme prosadili, aby se Lobezské louky neřešily izolovaně, ale v duchu té širší studie,“ sdělil. Dokument podle něj výhledově počítá i s možností, že v oblasti vzniknou další ramena vodních toků napojená na řeku.