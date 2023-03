Nový rektor ZČU chce přilákat víc studentů a posílit technické obory

„Měli bychom využít stoupající demografické křivky a usilovat o to, aby se motivovaní mladí lidé rozhodovali právě pro nás. V současné době ZČU vzdělává zhruba 11 600 studujících, máme však kapacity na výrazně větší počet,“ konstatuje Lávička.

Nejvíce studentů navštěvovalo plzeňskou univerzitu zhruba před deseti lety. Jejich počet dosahoval až 18 500. Rektor se chce především zaměřit na posilování technických oborů, „Podle rozhovorů se zástupci firem by našli místo až pro dvojnásobek absolventů, než jich školu opustí,“ dodává s tím, že studentů technických oborů je při tom na ZČU zhruba čtvrtina.

Více studentů z Karlovarského kraje

Cílem je také navýšit počet zahraničních studujících a pracovnic a pracovníků ze zahraničí nebo se zahraniční zkušeností. Lávička se chce zaměřit rovněž na Karlovarský kraj. Právě odtud by podle něho mělo na univerzitu mířit více uchazečů.

„Můžeme přispět ke zvýšení vzdělanosti a podpořit tak transformaci tohoto regionu. Sousedství našich krajů s Bavorskem a Saskem je pro to vynikajícím předpokladem,“ je přesvědčen Miroslav Lávička.

V karlovarském regionu, kde v Chebu aktuálně působí Fakulta ekonomická a Fakulta pedagogická, je přitom nutnou podmínkou pro systematický rozvoj nabídky vysokoškolských studijních programů zajištění stabilního financování. O to ZČU usiluje společně s Karlovarským krajem. Prostředky na financování by instituce chtěly získat ideálně ze zdrojů ministerstva školství.

Nové uchazeče chce ZČU přitáhnout na zajímavé obory. „Musíme ukázat naší jedinečnost a přesvědčit tak zájemce, že právě naše univerzita je pro ně tou pravou. Proto chceme zajistit prostředí přívětivé a přátelské, to by se mělo projevit například v modernizaci kampusu, který by měl studentům a zaměstnancům nabídnout příležitosti pro trávení volného času,“ podotýká Lávička.

Univerzita musí podle něj projít digitální transformací. Digitalizace v oblasti vzdělávání, tvůrčí činnosti i administrativních procesů je dle jeho slov nutná podmínka pro zajištění efektivního fungování školy.

Lávička také představil své prorektory. Jiří Hammerbauer má na starost tvůrčí činnost a doktorské studium, Josef Basl strategii a rozvoj, Jiří Kohout koncepci vzdělávání a záležitosti studujících a Jan Váně vnější vztahy a komunikaci.