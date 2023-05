Sportovec vydržel v pozici plank přes devět hodin a přepral světový rekord

Nechyběla asistence komisaře z Guinessovy knihy rekordů. Pořizován byl kamerový záběr, aby nechyběl důkaz, že se cvičenec neodchýlil od pravidel. Ten překonal rekord Australana v délce 9 hodin 30 minut jedna sekunda. Není to Šálkův první výkon světového dosahu.

Tím prvním byl na boso, bez trička a v mrazu nejrychleji uběhnutý půlmaraton na sněhu v čase 1 hodina, 36 minut a 21 sekund. Překonal tím světový rekord známého otužilce Wima Hofa. „Mou další metou je zaběhnout bos a ve sněhu maraton, plánuji to příští rok v únoru, opět se zapsáním do Guinessovy knihy rekordů,“ sdělil Šálek. Po výkonu na zahradě hotelu tleskaly stovky lidí a jeho podporovatelé ho kropili šampaňským. Poté je Šálek ztišil, začal zpívat českou hymnu a většina lidí se přidala.

I během planku mu lidé k pódiu, kde výkon probíhal, přicházeli vyjádřit podporu, on s nimi mluvil, děkoval, kolem byly slyšet i bubny, u kterých se lidé střídali, aby mu fandili. Důkazem toho, že takový výkon není fyzicky žádná legrace, byl fakt, že po vyhlášení rekordu měl trochu problém sestoupit z pódia. „Bolest na různých místech těla byla obrovská, byl jsem hodně unavený,“ vypráví Šálek.

Ráno na rozcvičku

Nejhorší část téměř desetihodinového planku byla podle něj nutnost překonat bolest v loktech. „Loket se totiž nesmí zvednout, může se maximálně posunout nebo pootočit,“ přiblížil rekordman.

V neděli ráno už ho ale MF DNES zastihla po ranní rozcvičce, která obnáší desetiminutový plank, kliky a protažení. „Už jsem odpočatý, cítím jen příjemné zpevnění těla,“ uvedl ráno po výkonu Šálek, který dobrý stav těla a rychlou regeneraci přičítá životnímu stylu a životosprávě. Živí se totiž jen tekutou speciálně sestavenou stravou.

Ještě před pěti lety měl ale o 15 kilogramů navíc a holdoval cigaretám a alkoholu. „A můj nezdravý jídelníček mi způsobil zvýšený cholesterol a nemoc nazývanou dna. Své nezdravé návyky jsem ale změnil,“ vypráví Šálek. Napsal o tom knihu Zlaté dno. „Hlavní roli v ní hraje arabské vězení, kam jsem se na 60 dnů dostal při přestupu na letišti, kdy si mě právníci spletli s jinou hledanou osobou a propustili mě na svobodu až po dvou měsících. Tam jsem se dostal na dno a rozhodl se změnit život,“ nastínil.

Pozici prkna by měl cvičit každý

Na plzeňském festivalu byl ve společnosti dalších vystupujících – Soni Pekové, Jaroslava Duška či Karla Janečka, který, jak Šálek upozorňuje, k zapsání do Guinessovy knihy rekordů, což není levná záležitost, finančně přispěl.

Svým rekordem prý chtěl Šálek nejen motivovat lidi ke zdravému životnímu stylu a ke sportu, ale chtěl je také upozornit na plank, který považuje za vynikající cvik.

„Lidé by ho měli začlenit do svého denního rytmu. Slouží totiž ke zpevnění celého těla, což následně pomáhá nejen při jiných sportech, ale také vylepší chůzi, způsob sezení při sedavém zaměstnání, aby tělo při těchto činnostech netrpělo. Je to zkrátka vynikající cvik, který pozitivně zafunguje za velmi krátkou dobu,“ vzkázal Šálek, kterému prý lékaři plzeňské fakultní nemocnice měřili, stejně jako dalším vrcholovým sportovcům takzvaný metabolický věk a dospěli k hodnotě 37 let, což je o 16 let méně než ve skutečnosti. „To bylo loni, letos se chci dostat ještě níže,“ plánuje Šálek.