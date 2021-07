Horažďovice se chystají na stavební maraton, opraví sportoviště i zámek

„Příští rok budeme mít stavební povolení na rekonstrukci kulturního centra s kinem, na projekt rekonstrukce zámku, stavební povolení budeme mít pravděpodobně i na rekonstrukci sokolovny a rekonstrukci sportovního areálu Na Lipkách,“ vyjmenoval

Na jednu stranu se raduje, že se projekty dostaly do finále, protože každý z nich se připravoval zhruba čtyři roky, na druhou stranu je smůla, že vrcholí v době, kdy bude rozpočet města kvůli covidovým ztrátám pokrácený.



„Jsme provozovatelé akvaparku. Zatímco dříve jsme na tuto vodní atrakci dopláceli tak půl milionu korun za rok, loni se kvůli covidovému uzavření jedná o ztrátu mezi čtyřmi až pěti miliony korun,“ popsal Forman.



Přiblížil, že Horažďovice mají rozpočet 120 milionů a na investice jde ročně v průměru 20 milionů. Ale protože covid způsobí snížení příjmů o deset milionů korun, městu na investice zbude zhruba polovina obvyklé částky.



Forman předpokládá, že se budou moci použít i finance ze 180 miliard z takzvaného Fondu obnovy EU. Podle Formana je město dlouhodobě podfinancované. „Současné dotační podmínky totiž zvýhodňovaly obce do tří tisíc obyvatel a od deseti tisíc výš. Doufejme, že se to změní,“ přeje si Forman.



Vznikají místa pro přecházení

Jednou z investic je právě probíhající rekonstrukce průtahu městem -Strakonické ulice v délce zhruba 1,5 kilometru, a to ve spolupráci se státním Ředitelstvím silnic a dálnic.



Město přispěje 50 miliony korun, za které se buduje třeba chodník pro pěší a cyklisty obsluhující místní průmyslovou zónu, na který naváže další část cyklostezky. Kvůli zvýšení bezpečnosti vzniká i pět nových míst pro přecházení nebo nová autobusová zastávka.



Připravená bude i rekonstrukce kulturního centra za zhruba 60 milionů korun, kde bude kino i nová knihovna namísto té, která je dnes v nevyhovujících prostorách zámku.



Další dva projekty jsou důležité pro sportování lidí z Horažďovic a z okolí i pro turisty. Je to rekonstrukce sokolovny za asi 30 milionů a rekonstrukce sportovního areálu z 50. let Na Lipkách, který by měl přijít na 60 milionů korun.



„Akutně potřebuje rekonstrukci infrastruktury, osvětlení, kabin pro fotbalisty a tenisty, zázemí pro vodáky. Opravovat se bude ve dvou až třech etapách. „Zkrátka, aby to tam vypadalo jako v 21. století,“ sdělil Forman.



Nejdražší ale bude rekonstrukce zámku za 200 milionů korun, která bude také rozdělena do několika etap.