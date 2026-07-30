Národní památkový ústav (NPÚ) zveřejnil fotografie nekvalitní práce kamenické firmy. Plzeňský magistrát obratem zaslal vyjádření, že kameník, který původní žulové desky nekvalitně ořezal, byl ze stavby vykázán. Jedná se již o druhou kritickou zprávu NPÚ zveřejněnou na jeho sítích či webu, týkající se rekonstrukce náměstí.
Stromořadí vytvoří pohledovou bariéru, která bude bránit pohledu na katedrálu svatého Bartoloměje, potlačí také dominantní působení morového sloupu, potlačí i monumentální působivost katedrály.