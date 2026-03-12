V Plzni vznikne unikátní gondolový most, další lávka spojí sportovní areály

Jaroslav Nedvěd
  10:36
Dvě nová místa k překonání řek vzniknou letos v Plzni. Pod soutokem Radbuzy a Úhlavy se pracuje na lávce na cyklostezce, která spojí dva sportovní areály Škoda sport park pod vodárnou a Škodaland u přehrady v Českém údolí. Ve čtvrti Malesice má vzniknout gondolový most – takzvaný transbordér, který umožní překonat Mži.
Ve čtvrti Malesice má vzniknout gondolový most – takzvaný transbordér, který...

Ve čtvrti Malesice má vzniknout gondolový most – takzvaný transbordér, který umožní překonat Mži. | foto: Město Plzeň

Ve čtvrti Malesice má vzniknout gondolový most – takzvaný transbordér, který...
Ve čtvrti Malesice má vzniknout gondolový most – takzvaný transbordér, který...
Místo připravené pro budoucí lávku, která překročí řeku Radbuzu v...
Budoucí podoba lávky vytvořená pomocí AI, která propojí Zborovskou ulici se...
7 fotografií

Transbordér je v podstatě zavěšená klec, kterou pasažéři pohánějí ručně přitahováním lana. Podobné zařízení zatím existuje v Česku jen v Chrastavě na Liberecku.

Autorem návrhu pro Plzeň je architekt Petr Tej, který se například podílel na návrhu Štvanické lávky v Praze. Nosná konstrukce transbordéru bude ze speciálního odolného a bezúdržbového betonu. Stavba může začít ještě letos a v tomto roce by mohla být i dokončena.

Plzeň by chtěla na cyklostezce gondolový most, lávka by vyšla draho

Architekt Petr Tej připomenul, že gondolové mosty často sloužily v 19. století například v přístavu v Marseille. „Potom došlo k renezanci tohoto typu přepravy tam, kde jsou třeba příhraniční řeky v Německu, v Belgii. Tam fungují transbordéry jako přeshraniční přechody. Je to využívané často proto, že nemělo smysl tam stavět mosty a ani to asi nebylo žádoucí,“ vysvětluje Petr Tej.

V případě Plzně Malesic je podle architekta transbordér vhodné řešení, protože pokud by se tam měla stavět lávka, musela by být hodně vysoko nad vodou a bylo by pak nutné budovat nájezdové rampy. Zvýšila by se tak cena a jednalo by se o výrazný zásah do krajinného rázu místa, které má přírodní charakter.

Škodováci po něm kdysi chodili do práce. Unikátní sto let starý most znovu ožil

Nosná konstrukce má být ze speciálního betonu. „Vychází to cenově lépe než ocelová varianta a navíc je ta konstrukce zcela bezúdržbová, protože ten beton se v podstatě nedá zničit. Nemusí se jako ocelová konstrukce servisovat, natírat, je trvanlivá,“ popsal.

Stavba by mohla začít v létě. Architekt věří, že plzeňský transbordér bude lákat jako pozoruhodné propojení cyklostezek a navíc například při rodinném výletě na kolech to bude pro děti nejen zajímavější, ale i bezpečnější než jet po silnici.

Transbordér bude tvořit železná gondola zavěšená na betonovou konstrukci, která odolá povodním a má minimální životnost 50 let. Nosnost umožní přepravu jízdního kola a dvou lidí starších 12 let.

Za konstrukci zaplatí město zhruba šest milionů korun. „To představuje asi čtvrtinu nákladů oproti standardní pevné lávce,“ sdělil náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar, který je zároveň starostou městského obvodu Malesice. Podle Tolara je ve smlouvě termín dokončení v červnu 2027. „Ale je možné, že to bude dodělané ještě letos,“ konstatoval.

Propojení obou břehů Radbuzy

Dalším vylepšením infrastruktury pro cyklisty a chodce bude vybudování lávky pod soutokem Radbuzy a Úhlavy. V tomto případě už stavba začala. „Lávka bude opřená do svahu pod Zborovskou ulicí, na druhé straně bude končit v loukách pod vodárnou, odkud se bude klikatit stezka ke Škoda sport parku. Podél silnice ve Zborovské vznikne samostatná cyklostezka,“ prohlásil Tolar.

Nová trasa zajistí komfortní a bezbariérové propojení obou břehů Radbuzy, které v této lokalitě dosud chybí. Stavba je součástí sítě sportovně-rekreačních tras podél vodních toků, takzvaných plzeňských greenways. Podle dosavadních předpokladů by lidé mohli využívat novou lávku ještě letos. Ocelová lávka bude mít obloukovou konstrukci a železobetonovou spodní stavbu.

20. února 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Nenávidí policii, brojí proti systému. Teď nebinárnímu Míšovi odtáhli auto

Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Městská policie...

Policisty a strážníky v Plzni už měsíce zaměstnává šestačtyřicetiletý Michal M., který nejčastěji na náměstí Republiky pouští z reproduktorů na autě hlasitou hudbu, často i s basebalovou páskou v...

Osobák vjel u Velvar do protisměru, při srážce s kamionem zemřeli dva lidé

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé, jeden další člověk se zranil. Silnice číslo I/16 byla zcela uzavřená zhruba sedm hodin, nyní se...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

V Plzni vznikne unikátní gondolový most, další lávka spojí sportovní areály

Ve čtvrti Malesice má vzniknout gondolový most – takzvaný transbordér, který...

Dvě nová místa k překonání řek vzniknou letos v Plzni. Pod soutokem Radbuzy a Úhlavy se pracuje na lávce na cyklostezce, která spojí dva sportovní areály Škoda sport park pod vodárnou a Škodaland u...

12. března 2026  10:36

Auto vjelo na přejezd, srážka s vlakem ho odmrštila do pole. Dva zranění

Nehoda osobního vlaku s osobním autem na železničním přejezdu v Bezděkově...

Osobní vlak se srazil s automobilem dnes odpoledne na železničním přejezdu v Bezděkově na Klatovsku. Nehoda zastavila provoz na části trati z Klatov do Železné Rudy a Alžbětína. Starší muž a žena z...

11. března 2026  18:53

Prohledával kontejnery, pak napadl muže. Policie hledá útočníka, ukázala podobiznu

Identikit zatím neznámého agresora, který v prosinci zaútočil v Plzni na jiného...

Policisté pátrají po muži, který v Plzni loňského prosince fyzicky napadl staršího muže a způsobil mu vážné zranění nohy. Policie dnes zveřejnila možnou podobiznu pachatele a žádá o pomoc veřejnost.

11. března 2026  14:27

Stačí karta a jedete. Bikesharing v Plzni nabídne 300 elektrokol

Plzeň spouští novou službu sdílených elektrokol Pilsen Bike, která rozšíří...

Příští týden 17. března budou moci lidé v Plzni začít využívat sdílená kola. Systém takzvaného bikesharingu provozují městské dopravní podniky, které nabídnou tři stovky elektrokol. Držitelé...

11. března 2026  9:06

Muž hrozil vystřílením úřadu. Doma měl arzenál zbraní včetně pistolí a výbušnin

Muž z Plzně měl v bytě rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i výbušnin.

Více než rok pracovali kriminalisté na případu staršího muže, který vyhrožoval vystřílením jednoho plzeňského úřadu. Nyní zveřejnili seznam zbraní, které našli u něj doma. Šlo o rozsáhlý arzenál...

10. března 2026  15:29

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

10. března 2026  12:05

Osobák vjel u Velvar do protisměru, při srážce s kamionem zemřeli dva lidé

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé, jeden další člověk se zranil. Silnice číslo I/16 byla zcela uzavřená zhruba sedm hodin, nyní se...

9. března 2026  8:36,  aktualizováno  21:45

Trest za vyplácení mimořádných stipendií. Bývalý děkan dostal podmínku a pokutu

Exděkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukáš Štich u soudu kvůli...

S podmíněným a peněžitým trestem odešel od plzeňského okresního soudu bývalý děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáš Štich, souzený za porušení povinnosti při správě...

9. března 2026  11:30

Kraj vytipoval vhodná místa pro větrníky, Bor u Tachova chce mít další

Větrný park nacházející se u dolnorakouské obce Spannberg.

Víska Damnov, která patří pod Bor u Tachova, je se svými větrnými elektrárnami jedním ze dvou míst v kraji, kde mají s využíváním větrné energie zkušenosti. Kousek od dálnice D5 zde totiž stojí dva...

9. března 2026  10:44

Hyskému se ulevilo. Chválil brankáře, kritizoval hřiště: Celé je katastrofální

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu.

Za sebou měli týden hrůzy, který je dostal pod velký tlak. A před sebou zápas se soupeřem, co je nepříjemný pro každého. Navíc na trávníku, o kterém všichni vědí, že se na něm hraje těžko. Fotbalisté...

8. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hradec - Plzeň 0:3, první výhra od poloviny února, tři body vystřelil Lawal

Tomáš Ladra v křečích na zemi po gólu na 3:0, zatímco spoluhráči z Plzně slaví.

Neprožívají ideální období, od poloviny února čekali na výhru. Ve 25. ligovém kole se plzeňští fotbalisté dočkali, v Hradci triumfovali 3:0. V závěru prvního poločasu skóroval Lawal, krátce po pauze...

8. března 2026  17:55

Učení na instalatéry nebo truhláře děti láká, zedníkem nebo řezníkem chce být málokdo

Ilustrační snímek

Sehnat instalatéra bývá často martyrium. I to může být důvodem, proč na Středním odborném učilišti stavebním v Plzni mají mnohem víc přihlášek, než mohou na tříletý obor Instalatér přijmout

8. března 2026  10:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.