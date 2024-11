Příslib levnější elektřiny nepřesvědčil. V Siré větrnou elektrárnu odmítli

Lidé odmítli plánovaný stožár s velkým rotorem kilometr a půl od návsi a zhruba kilometr od tamních chat. „Celkem hlasovalo 74 občanů ze 123 oprávněných osob. Pro ano hlasovalo 33, pro ne 36 lidí. Dva lidé se zdrželi a tři hlasy byly neplatné. Výsledek NE je pro zastupitelstvo platný a závazný,“ uvedla pro iDNES.cz v sobotu před půlnocí starostka Siré Hana Nováková.

Aby referendum bylo platné, k urně muselo přijít hlasovat nejméně 44 lidí. To se s rezervou podařilo, takže vedení obce se musí dál řídit podle jednoznačného stanoviska obyvatel. Hlasovací místnost na obecním úřadu byla otevřená v sobotu od 10. hodiny dopoledne do 22. hodiny večer.

Ze zhruba 160 trvalých obyvatel obce jich plnoletých, a tedy s právem hlasovat, bylo 123. Chataři, kteří v obci nemají trvalý pobyt, svůj hlas odevzdat nemohli. Když si s předstihem před referendem udělali v obci anketu, do které se tehdy mohli zapojit i chataři a chalupáři, vypadalo to, že většina lidí nebude proti větrníku, jehož lopatky by dosahovaly až do výše 200 metrů nad zem.

Příslib levného odběru nestačil

Firma stojící za projektem elektrárny lidem nabízela, že by mohli vstoupit do energetického společenství. „Vyrobenou čistou a bezemisní elektřinu jsme připraveni občanům Siré a samotné obci dodávat za zvýhodněných podmínek. Jsme schopni garantovat cenu silové elektřiny na úrovni tří korun za kilowatthodinu bez DPH, a to na dobu 20 let,“ píše se v dokumentu.

Pokud by firma na výstavbu elektrárny čerpala investiční dotaci, cenu elektřiny by poměrně snížila. „Za realistický plán považujeme dotaci 50 procent a cenu silové elektřiny pro občany Siré za dvě koruny za kWh bez DPH,“ doplnila firma PV Consulting v materiálu ještě před referendem.

Oblast Zbirožska si investor nevybral náhodně. Patří mezi vytipovaná větrná místa v regionu. Naprostá většina obcí v Plzeňském kraji od roku 2006 v referendech odmítla výstavbu větrníků na svých pozemcích. V současné době jsou k vidění dva velké větrníky na Tachovsku u Damnova nedaleko Nové Hospody a jeden u Dožic na jižním Plzeňsku. Dožickou elektrárnu provozuje stejná firma, která chtěla stavět i u Siré.

Výhodou podle šéfa firmy Petra Vavrečky je, že současné větrníky jsou vyšší, tím i výkonnější a dokážou vygenerovat víc prostředků. „Jako jeden z mála developerů nabízíme i komunitní energetiku, takže chceme finančními prostředky přispět nejen obci do obecního rozpočtu, ale i občanům v okolí,“ uvedl už před referendem.