Kdybych jí nějakou nasolil, tak omdlí, hájí se muž. Za bití ženy dostal 10 let

Krajský soud v Plzni poslal na deset let do vězení recidivistu Radka D., který podle spisu na ubytovně v Lokti u Sokolova vydíral, týral a surově bil svoji partnerku. Podle obžaloby ji letos v dubnu rdousil, nutil stát na střepech, stáhl jí prsten z ruky a cpal jí ho do krku, aby ho spolkla. Žena je dosud tak vystrašená, že se bála přijít k soudu.