Policisté přijali oznámení, že se na silnici mezi Rakovou a obcí Veselá pohybuje německý ovčák, v sobotu kolem páté hodiny odpoledne.
Když se ho ale policisté pokoušeli odchytit, začal být agresivní a zaútočil na jednu z žen, která byla na místě. Policista proto použil služební zbraň a psa zastřelil.
„Osmačtyřicetiletá žena utrpěla zranění na obou horních končetinách,“ informovala policejní mluvčí Eva Červenková.
Zraněné ženě přivolali záchrannou službu. „Posádka rychlé zdravotnické pomoci ženu ošetřila, útočící pes jí způsobil četné tržné rány lehčího charakteru. Poté ji sanitka transportovala do Rokycanské nemocnice k dalšímu ošetření,“ popsal za záchrannou službu Luboš Bouček.
Zatím není známo, komu pes patřil. Po jeho majiteli policisté pátrají. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a případem se dále zabývají,“ uzavřela Červenková.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz