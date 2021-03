Je třeba se připravit na podzimní čtvrtou vlnu pandemie, vzkazuje radní

Pandemie koronaviru představovala pro sociální zařízení mimořádnou zkoušku. Co všechno ukázala?

Rozdělil bych to na dvě části. První byla ta jarní vlna a druhá pak etapa od podzimu. Už jarní vlna ukázala, že v sociálních službách pracuje hodně lidí, kteří do své práce dávají srdce. Bylo vidět, že se semkli. Zároveň se ukázalo, že sociální systém na takovou krizovou situaci není připravený, ale to se týkalo v podstatě celého státu.