Nohu z plynu, silnici mezi Plzní a Radčicemi začnou hlídat radary

V Radobyčicích mají od konce července úsekové měření. Kamery kromě rychlosti odhalí i řidiče nákladních aut a kamionů, kteří v lokalitě nemají co dělat. | foto: Petr Ježek, MF DNES

Dva sloupy osazené rychlostními kamerami přibyly v posledních dnech u silnice z centra Plzně do Radčic. První kamery jsou při jízdě ven z Plzně před křižovatkou se silnicí k zoologické zahradě, druhé na konci rovinky pod skálou, na které stojí budova Umělecké školy Zámeček. Hlídat budou dodržování maximální povolené rychlosti 70 kilometrů v hodině v obou směrech.

Osazení úsekového měření tady platila Správa veřejného statku města Plzně. „Stavba byla dokončena 30. srpna. Čekáme na certifikaci, která má být v nejbližších dnech,“ uvedl Josef Brůha, vedoucí oddělení světelné signalizace Správy veřejného statku města Plzně.

Budoucí měřené úseky: Studentská ulice Západní okruh Radčická/V Radčicích Již fungující úseková měření: Plaská (Bolevec), U Seřadiště (Koterov), Folmavská (Borská pole), Dlážděná (Radobyčice)

Radary zatím ještě nejsou v provozu, na silnici dosud chybí bílé čáry, které jsou nezbytné pro určení přesného okamžiku vjezdu a výjezdu vozidla do měřeného úseku.

Starosta Radčic Rolando Arias vysvětlil, že zvýšení provozu po otevření západního okruhu nebylo jediným důvodem, proč o radary tolik stál. „Je to silnice, která svádí k rychlé jízdě. Jsou tu zastávky městské dopravy využívané velkým množstvím studentů umělecké školy, stalo se tu už mnoho těžkých havárií,“ řekl starosta Arias.

Podle databáze dopravních nehod vyjížděli policisté od začátku roku 2006 do konce letošních prázdnin řešit jen do úseku zanedlouho hlídaného radary zhruba 60 bouraček. V záznamech jsou pomačkané plechy, zranění cyklisté, sražení chodci, ale také jeden mrtvý. Na invalidním vozíku skončila po bouračce v roce 2006 v tomto úseku žena, která před tím rozdávala radost dětem se svojí cvičenou opičkou. Malý makak pak ženě pomáhal při rehabilitacích po jí nezaviněné čelní srážce.

Další úseky, které ohlídají kamery

Až budou nové radary pod Zámečkem plně funkční, stejně jako zbylá čtyři už fungující úseková měření v Plzni, do své správy je převezme Správa informačních technologií (SIT). Ta navíc ve městě připravuje další úseky, které budou pod dohledem rychlostních kamer.

Šéf SIT Luděk Šantora je vypočítal. Úsekové měření bude nově ve třech úsecích západního okruhu a také na Studentské, vše bude pro oba směry. „Navíc budou kamery hlídat na Karlovarské vyhrazený pruh pro autobusy a vozidla IZS ve směru do centra, aby do něj nevjížděla auta, která tam nemají co dělat,“ upozornil Šantora.

Soutěž na vybudování nových měřených úseků skončila, už jsou rozlepené obálky s nabídkami. Teď běží lhůta pro podání případných námitek. Pokud nenastane komplikace, smlouvy se zhotoviteli by mohly být podepsané v řádů týdnů. Na jaře příštího roku by už měly fungovat radary na všech nových úsecích.

Předávání dat z měřičů včetně fotografií je zcela automatické. Stejně jako u existujících úsekových měření i u nových strážci jen zkontrolují, zda jsou fotografie a data průkazná. Obratem je posílají na odbor správních činností k vyřešení přestupků.

Kamery už hlídají řidiče v Radobyčicích

V červenci letošního roku začalo řidiče hlídat úsekové měření v Dlážděné ulici v Radobyčicích na okraji Plzně. To kontroluje nejen rychlost aut projíždějících v půl kilometru dlouhém úseku průtahu obcí od mostu až za autobusové zastávky. Systém je vybavený o další kamery, které zaznamenávají průjezdy nákladních aut a kamionů a zjišťují, jestli mají do téhle oblasti povolený vjezd. Podle starosty centrálního městského obvodu Davida Procházky si radary vybrali sami místní v hlasování o projektech v participační části rozpočtu obvodu.

„Potkalo se tu přání občanů s přáním naším i policie. Opakovaně jsem se setkával se stížnostmi na rychlost i průjezdy náklaďáků. Po rekonstrukci vozovky a výměně původní dlažby za asfaltový povrch se tu rychlost aut ještě zvýšila,“ řekl Procházka. Lidé si opakovaně stěžovali i na policii na rychle jedoucí auta a průjezdy nákladních vozidel ulicí, kam auta vážící více než 7,5 tuny mají zakázaný vjezd. Radobyčické radary převzala SIT Plzeň.

Rychlost i vjezd nákladních aut ohlídá v Radobyčicích úsekové měření (23. 7. 2024)