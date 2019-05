Informační radary zobrazí SPZ neukázněných řidičů, pokuty ale neudělí

Na vjezdech do Přimdy na Tachovsku od Boru i z druhé strany od Rozvadova jsou u silnice radary ukazující rychlost aut. Když někdo jede rychleji než povolenou padesátkou, na informační tabuli radaru si šofér přečte i registrační značku svého auta s doporučením, aby zpomalil.

Data z radarů nekončí u úředníků rozhodujících o pokutách, ale v naprosté většině jako součást grafů o zatížení komunikací. Samotných radarů je přes 80.

Každý den vypisují po hodinách, kolik kontrolovaným místem projelo osobních nebo nákladních aut, kamionů, autobusů. Jejich součástí bývají meteostanice i kamery. A řada dat je průběžně zveřejňovaná na webovém portálu doprava.plzensky-kraj.cz.

„Ministerstvo dopravy dělá dopravní průzkumy jednou za několik let, my je máme na vybraných místech každý den. Když se najednou někde začne objevovat více aut, značí to problém, který je třeba začít řešit,“ řekl k systému náměstek hejtmana Ivo Grüner.

Místostarosta Přimdy Jiří Kadera řekl, že radary s kamerami pořízené krajem berou v městečku na Tachovsku u hranic s Německem hlavně jako zdroj informací.

„Když třeba plánujeme přechod pro chodce, máme kdykoli k dispozici z radarů výstupy o provozu za dny i měsíce. Vím, že ze systému čerpají data i silničáři. Tím, jak jsme na kopci, bývají u nás jiné klimatické podmínky, než v nižších polohách. Silničáři tak z kamer na měřících místech on-line vidí, jak přesně to u nás vypadá, informace využívají i naše technické služby,“ uvedl místostarosta Přimdy Jiří Kadera.

V Tachově mají radary s kamerami na třech místech. Tajemník města Zdeněk Uhlík řekl, že kamery slouží zejména policii, i když ne pro účely pokutování. „Jedním z přínosů systému je, že když řidič jede vyšší, než povolenou rychlostí, na tabuli se zobrazí jeho registrační značka,“ řekl.

Systém radarů a kamer, jejichž hlavním cílem je sběr informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel, začal Plzeňský kraj budovat s pomocí evropských peněz před pěti lety.

Kde jsou informační radary v Plzeňském kraji je přes 80 radarů výběr míst: Babylon, Bělá nad Radbuzou, Běšiny, Bor, Česká Kubice, Dobřany, Holýšov, Horšovský Týn, Chodová Planá, Janovice nad Úhlavou, Kaznějov, Klatovy, Kralovice, Modrava, Nezvěstice, Plasy, Přeštice, Přimda, Srní, Starý Plzenec, Stod, Stříbro, Tachov, Vejprnice, Zbůch, Železná Ruda

Začínali na Klatovsku, Domažlicku a Tachovsku ve 42 obcích v rámci projektu Klidné příhraničí. Teď jsou informační měřiče s kamerami už i v obcích na Plzeňsku nebo Rokycansku.

„Monitorovaná místa jsou vytipovaná policií jako problémová z hlediska bezpečnosti. Není to jen o situaci na silnicích, ale i o předcházení trestné činnosti. Pro nás je důležité, že máme průběžně přesné informace o zatíženosti silnic, o rychlosti vozidel v konkrétních místech,“ uvedl Ivo Grüner.

„Kamerové systémy policie využívá jak v rámci prevence, tak u konkrétních případů,“ potvrdila bez bližších podrobností krajská policejní mluvčí Martina Korandová.

Republikový prezident dopravních psychologů Alois Hudeček informativní radary u českých silnic podporuje. „Podle mého názoru 90 procent řidičů překročí rychlost, aniž by si to uvědomilo. Když slušnému řidiči při vjezdu do vesnice radar ukáže rychlost 65 kilometrů, zpomalí. Pokud radar slouží k informaci, zveřejnění registrační značky na tabuli má na chování řidiče ještě větší účinek,“ uvedl dopravní psycholog Alois Hudeček.