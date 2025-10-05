„Je to fantastická lokalita plná květin, poletujících motýlů, brouků, pestřenek a dalšího hmyzu,“ říká Martina Kišelová, která má v Českém svazu ochránců přírody (ČSOP) kampaň nazvanou Místa pro přírodu na starosti.
„Na lokalitě nedaleko Rabí žije opravdový klenot, soumračník bělopásný, kriticky ohrožený hnědobílý motýl, přežívající jen na několika lokalitách v České republice. Kromě něj se tu v hojném počtu vyskytuje modrásek vikvicový, dále modrásek nejmenší či modrásek hnědoskvrnný, všichni na takzvaném červeném seznamu ohrožených druhů v kategorii zranitelný. Na rozkvetlých loukách najdeme také minimálně tři druhy vřetenušek, ohniváčka černokřídlého nebo perleťovce nejmenšího,“ vyjmenovala Kišelová.
Kromě nich žije ve vzácné lokalitě v Pošumaví i mnoho dosud běžných motýlů. „Okáčů, baboček či dalších druhů modrásků a soumračníků, kteří to v naší krajině také nemají jednoduché a jsou za každé podobné místo vděční,“ dodala.
Soumračníka bělopásného i další druhy motýlů ohrožuje především zarůstání krajiny, ať již kvůli opouštění luk, a tím přerušení péče o ně ze strany člověka nebo jejich cílenému zalesňování.
Na Líšné se o vytvoření, respektive udržení ideálních podmínek k životu a rozmnožování motýlů, již dva roky díky dohodě s vlastníky pozemků starají členové ČSOP Jižní Čechy. Zatím probíhá jemné mozaikové kosení, připravuje se pastva. „Výkup části pozemků o rozloze 0,56 hektaru je dalším krokem k záchraně této unikátní lokality, tedy i soumračníka bělopásného,“ řekl Jan Moravec z ČSOP.
Líšná je již třetím Místem pro přírodu v Pošumaví, další dvě – Velká Homolka a Chválovna se nacházejí u Vimperka. „Kampaň Místo pro přírodu je veřejná sbírka, jejíž cílem je záchrana či obnova cenných míst naší přírody prostřednictvím výkupů pozemků. Díky ní bylo vykoupeno 213 hektarů na 59 lokalitách,“ upozornila Martina Kišelová.
ČSOP má v hledáčku další vzácné lokality. „Pokud by někdo chtěl vidět lokalitu u Rabí na vlastní oči a zároveň přiložit ruku k dílu, může dorazit 18. října, kdy se zde koná poslední letošní brigáda,“ zvou ochránci.