Ochránci vykoupili louku u Rabí, žije na ní kriticky ohrožený soumračník

Autor:
  7:53
Český svaz ochránců přírody vykoupil s pomocí dárců louku nedaleko města Rabí na Klatovsku, na které žijí vzácní motýli. Lokalita na úbočí vrchu Líšná o rozloze 0,56 hektaru je domovem například kriticky ohroženého soumračníka bělopásného, ale i dalších motýlů, kteří jsou na červeném seznamu ohrožených druhů.
Fotogalerie4

Český svaz ochránců přírody vykoupil s pomocí dárců louku nedaleko města Rabí na Klatovsku, na které žijí vzácní motýli. Například soumračník bělopásný (na snímku). | foto: Václav John

„Je to fantastická lokalita plná květin, poletujících motýlů, brouků, pestřenek a dalšího hmyzu,“ říká Martina Kišelová, která má v Českém svazu ochránců přírody (ČSOP) kampaň nazvanou Místa pro přírodu na starosti.

„Na lokalitě nedaleko Rabí žije opravdový klenot, soumračník bělopásný, kriticky ohrožený hnědobílý motýl, přežívající jen na několika lokalitách v České republice. Kromě něj se tu v hojném počtu vyskytuje modrásek vikvicový, dále modrásek nejmenší či modrásek hnědoskvrnný, všichni na takzvaném červeném seznamu ohrožených druhů v kategorii zranitelný. Na rozkvetlých loukách najdeme také minimálně tři druhy vřetenušek, ohniváčka černokřídlého nebo perleťovce nejmenšího,“ vyjmenovala Kišelová.

Český svaz ochránců přírody vykoupil s pomocí dárců louku nedaleko města Rabí na Klatovsku, na které žijí vzácní motýli. Například soumračník bělopásný (na snímku).
V lokalitě u Rabí žije také modrásek vikvicový.
Na rozkvetlých loukách u Rabí žije také vřetenuška mateřídoušková.
Housenky kriticky ohroženého soumračníka bělopásného žijí na devaterníku (na snímku).
4 fotografie

Kromě nich žije ve vzácné lokalitě v Pošumaví i mnoho dosud běžných motýlů. „Okáčů, baboček či dalších druhů modrásků a soumračníků, kteří to v naší krajině také nemají jednoduché a jsou za každé podobné místo vděční,“ dodala.

Soumračníka bělopásného i další druhy motýlů ohrožuje především zarůstání krajiny, ať již kvůli opouštění luk, a tím přerušení péče o ně ze strany člověka nebo jejich cílenému zalesňování.

Na Líšné se o vytvoření, respektive udržení ideálních podmínek k životu a rozmnožování motýlů, již dva roky díky dohodě s vlastníky pozemků starají členové ČSOP Jižní Čechy. Zatím probíhá jemné mozaikové kosení, připravuje se pastva. „Výkup části pozemků o rozloze 0,56 hektaru je dalším krokem k záchraně této unikátní lokality, tedy i soumračníka bělopásného,“ řekl Jan Moravec z ČSOP.

Líšná je již třetím Místem pro přírodu v Pošumaví, další dvě – Velká Homolka a Chválovna se nacházejí u Vimperka. „Kampaň Místo pro přírodu je veřejná sbírka, jejíž cílem je záchrana či obnova cenných míst naší přírody prostřednictvím výkupů pozemků. Díky ní bylo vykoupeno 213 hektarů na 59 lokalitách,“ upozornila Martina Kišelová.

ČSOP má v hledáčku další vzácné lokality. „Pokud by někdo chtěl vidět lokalitu u Rabí na vlastní oči a zároveň přiložit ruku k dílu, může dorazit 18. října, kdy se zde koná poslední letošní brigáda,“ zvou ochránci.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Řidiče na turbokřižovatce zaskočila sanitka, netrpěliví chodci ignorují červenou

Nově upravenou okružní křižovatkou v Plzni na Borských polích, takzvaným turbokruhákem, projížděla při pondělní ranní špičce auta bez větších obtíží. Na semaforech, které provoz křižovatky řídí, se...

V Plzni postaví třetí nejvyšší obytný dům Česka, dvě věže nepřevýší katedrálu

Třetí nejvyšší obytný dům v České republice plánují postavit v Plzni jen kousek od zdejší Techmanie. Projekt pojmenovaný Sisters budou tvořit dvě vedle sebe stojící věžovité budovy spojené proskleným...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Jak jsem sebestředný? Posudky znalkyň lékař souzený za vraždu milenky nevydýchal

U Krajského soudu v Plzni v pondělí pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z vraždy kolegyně a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Lékařku, která byla jeho milenkou, zabil sekerou,...

V Plzni se otevřela nejzatíženější křižovatka, takzvaný „turbokruháč“

V sobotu nad ránem otevřeli na Borských polích v Plzni očekávaný i obávaný turbokruháč. První hodiny se obešly bez nehody, většina řidičů si dokázala poradit s velkým množstvím semaforů i správným...

Ochránci vykoupili louku u Rabí, žije na ní kriticky ohrožený soumračník

Český svaz ochránců přírody vykoupil s pomocí dárců louku nedaleko města Rabí na Klatovsku, na které žijí vzácní motýli. Lokalita na úbočí vrchu Líšná o rozloze 0,56 hektaru je domovem například...

5. října 2025  7:53

Náskok ANO před SPOLU nebyl v Plzni tak velký jako jinde. Výsledky voleb podrobně

Ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025 jasně zvítězilo hnutí ANO. Po něm následovalo SPOLU a STAN. Jinak tomu není ani v Plzeňském kraji. Jaké byly výsledky voleb v Plzni a okolí?

4. října 2025  21:15

Úspěch ANO v Plzeňském kraji. Primátor i hejtman přeskákali celou kandidátku

Volby do Poslanecké sněmovny v Plzeňském kraji vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše s 37,31 procenta hlasů, druhá je koalice SPOLU složená z KDU-ČSL, ODS a TOP 09, která má 20,99 procenta. Preferenční...

4. října 2025  16:18,  aktualizováno  19:44

V obci na Rokycansku museli přerušit volby kvůli hořící popelnici

Ve Strašicích na Rokycansku museli kvůli požáru popelnice před restaurací, ve které je jedna ze tří volebních místností v obci, v sobotu ráno přerušit volby. Požár byl nahlášený kolem čtvrt na devět.

4. října 2025  12:42

Kolony a dlouhé čekání na zelenou. Semafory na turbokřižovatce stále upravují

Před týdnem vjeli řidiči poprvé na kompletně přestavěný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. O víkendu si šoféři hlavně testovali, jak se přes něj dá projet. V pondělí pak přišla tvrdá...

4. října 2025  10:29

Strnadův direkt v poslední minutě rozzářil Plzeň. Jen jsem nastavil hokejku, říká

Byl to těžký direkt, po kterém litvínovská aréna na moment utichla. Do konce pátečního duelu 11. kola extraligy zbývalo jen 43 vteřin, když plzeňský útočník Lukáš Strnad sám před brankou šikovně...

4. října 2025  9:57

Pohraničníky střídají turisté. Na Čerchově otevírají horskou chatu

Na Čerchově, nejvyšší hoře Českého lesa, se v sobotu poprvé otevře turistům nová horská chata s restaurací a jednoduchým ubytováním. Chata vznikla přestavbou bývalé roty pohraničníků.

4. října 2025  6:22

Fotbalistka Svitková je těhotná. Opora Slavie přerušuje kariéru

Nejlepší hráčka i střelkyně minulé sezony české ligy si dá od fotbalu pauzu. Tahounka Slavie a české reprezentace Kateřina Svitková je těhotná a přerušuje kariéru. Podle informací iDNES.cz se po...

3. října 2025  19:20

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

3. října 2025  16:50

Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel

Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...

3. října 2025  16:38

Exděkan platil lopaty i ubytování, řekla svědkyně v kauze neprůhledných stipendií

Studenti fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS) dostali mimořádné stipendium, větší část peněz poslali zpět na účet děkana fakulty a ten z těchto peněz přispěl studentům...

3. října 2025  15:36

Spáčil po Malmö: Byl to náš večer, jsem rád, že jsme napravili minulý zápas

V úvodním utkání na hřišti maďarského Ferencvárose v sestavě fotbalistů Plzně chyběl, Karel Spáčil si tak svůj premiérový start v Evropské lize připsal až při čtvrtečním domácím duelu proti Malmö.

3. října 2025  12:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.