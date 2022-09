Zatáčky, vlny, skoky. Plzeň má u Třemošenského rybníka první pumptrack

Velký okruh je dlouhý 188 metrů, má devět klopených zatáček, třicet vln a dva skoky. Menší okruh, určený hlavně těm mladším, je dlouhý 47 metrů, má tři klopené zatáčky a osm vln.

Jak mohou dráhu využít vyznavači skateboardingu, předváděl Lukáš Puchta. „Je to dobrý pumptrack. Můj pocit vychází z toho, jak dobře to člověk dokáže projet, jak je to postavené s ohledem na udržení energie a rychlosti jízdy. Na tom, jak to provedeme, tedy hodně záleží a tady se nabízí víc možností, jak ho projet,“ vysvětloval Lukáš Puchta.

Skateboardistům doporučuje, aby na nový pumptrack použili měkká kolečka, protože povrch je hrubší než na betonových drahách. Lukáš Puchta na novém pumptracku oceňoval polohu na okraji města u rybníka u konečné tramvajové linky číslo 1.

„Lokalita je skvělá a místo je dobré i na koupání, to je skvělá kombinace. Ještě by tady mohli postavit workoutové hřiště, kde by se lidi mohli protáhnout,“ uvedl Lukáš Puchta.

Co je možné na pumptracku s kolem, předváděl Milan Kopejtko. Ten nevynechal ani skoky. „Jo, tak tohle bych se chtěl taky ještě naučit,“ komentoval jeho výkony jeden z diváků.

„Jezdí se mi tady dobře. Ta dráha je dobrá pro amatéry i profíky. Pro mě je příjemné, že jsou tady boule mírnější, v Klatovech jsou moc blízko u sebe. V Železné Rudě to taky není špatný, ani v Břasích. Myslím, že pumptrack v Plzni je po Břasích druhý nejlepší v kraji,“ sdělil Marek Kopejtko.

Spokojena byla i mladá bikerka Sabina Frydrych, která přijela na pozvání přátel na akci z Pardubic. „Je dobré, že na dráze na sebe všechno navazuje a pěkně to houpe. Jezdit po ní je příjemné,“ uvedla.

Pumtrack vybudoval městský obvod Plzeň 1 za zhruba tři miliony korun. Starostka městského obvodu Helena Řežábová řekla, že se plánuje rozšíření sportoviště o další prvky. „Mohla by tady být například lezecká stěna,“ konstatovala.