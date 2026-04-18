Bobr v příkopu budil obavy, nakonec si jen počkal na odvoz k řece

Autor:
Jako divný stopař, kterému nikdo nezastavil, působil bobr evropský ležící u silnice před obcí Puclice na Domažlicku. Byl živý, ale vypadal, jako by mu něco chybělo, nebo je dokonce zraněný. Obyvatelé nález dospělého jedince nahlásili na obecní úřad. Starostka pak přivolala na pomoc odborníky z plzeňské záchranné stanice živočichů.
Bobr evropský ležel v příkopu před obcí Puclice a vypadal, že je mrtvý nebo zraněný. Po prozkoumání ho zvířecí ochránci odvezli do řeky. (13. dubna 2026)

Dospělý hlodavec ležel v příkopu u cedule se začátkem obce Puclice ve směru na Velký Malahov.

Všimli si ho obyvatelé posledního domu v obci, a protože jim jeho osud nebyl lhostejný, obrátili se o pomoc na starostku obce. Nález bobra evropského konzultovali také s mysliveckým hospodářem a nakonec došli k závěru, že si se zavalitým hlodavcem s dlouhým plochým ocasem nejlépe poradí odborníci ze Záchranné stanice živočichů v Plzni.

Jako první k němu přijeli manželé Jana a Libor Matouškovi z Radonic u Milavčí, kteří mají za sebou za poslední dva roky již několik desítek výjezdů a zásahů k poraněným volně žijícím živočichům. Situaci začali okamžitě řešit.

„Mimochodem jen o pár dní dříve zasahovali u poraněného bobra. Jednalo se o odrostlé mládě, pravděpodobně pokousané jiným bobrem. Zvíře odchytili, zajistili a ošetřili. Ovšem to bylo jen mládě. Odchytit dospělého bobra je však pořádná fuška, což se potvrdilo i během aktuálního zásahu,“ upozornil šéf plzeňské záchranné stanice Karel Makoň.

„Bobr se snažil být nenápadný a ležel v příkopu, jako by byl mrtvý. Opak však byl pravdou, a tak spíš vypadal jako divný stopař, kterému samozřejmě nikdo nezastavil,“ pokračuje Makoň.

Podrobným zkoumáním manželé zjistili, že bobrovi skutečně nic není. Za asistence místních obyvatel zvíře odchytili do plastové popelnice a s pomocí techniky z obce odvezli k řece Radbuze. „Pravděpodobně do Puclic po potoce původně i přišel,“ uvažoval zvířecí ochránce, odkud se bobr mohl vzít.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.