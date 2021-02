Ptačí chřipka už je i v Plzeňském kraji, objevila se v malochovu u Přeštic

15:25

Ptačí chřipka se rozšířila do čtvrtého kraje, tentokrát je to Plzeňský. Veterináři ve vesnici Bzí, což je část obce Letiny poblíž Přeštic, potvrdili páté české ohnisko. Bylo v malochovu drůbeže, kde do dnešního rána uhynulo šest z 21 kusů drůbeže, další ptáci vykazovali klinické příznaky.