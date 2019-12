Jak zvládnout Vánoce? Prožijte je podle svých představ, radí psycholog

Co byste lidem, kteří jsou nyní kvůli Vánocům ve stresu, běhají z obchodu do obchodu, mají vysoký tlak i tep, poradil?

Řešením je zachovat si odstup, to znamená nepřipouštět si různé záležitosti. Je to spojené i s věkem. Starší člověk totiž odstup nachází snáze, když je mladý a má s vánočními svátky první nebo druhou zkušenost, nějakou dobu trvá, než se vše usadí. Řešení je ale jasné, nenechat se masírovat reklamou a okolím, že pokud nepřipravuji Vánoce tak, jak je připravuje většina, je to špatně. Je dobré najít si svůj pohled na prožití svátků. Někteří lidé to v poslední době řeší i tak, že Vánoce neslaví, protože cítí, že jim přináší velkou zátěž namísto potěšení. Takže třeba odjedou do Egypta. Ale z mého pohledu je to spíš únik. Myslím si, že Vánoce jsou svátky hezké, ale hlavní není nakoupit co nejvíce dárků, nýbrž přežít je ve zdraví.

Vy si myslíte, že mladí zvládají přípravu na Vánoce hůře než starší lidé?

Často je to tím, že jsou pod tlakem starších. Prarodiče mají svoje představy o tom, jaké by měly Vánoce být. Mladí pak řeší, co se stane, když nepozvou maminku či tchyni, jestli se nebude zlobit. Je nutné najít kompromis.

Dají se vaše slova brát jako rada těm starším, aby byli tolerantnější?

Ano. Pokud mají prarodiče potřebu do průběhu svátků zasahovat nebo si něco vynucovat, svědčí to o jejich nezralosti nebo neschopnosti situaci vnímat realisticky. Vzkaz zní: pokuste se na věc podívat očima vašich dětí.

Přibylo letos před Vánocemi lidí, kteří potřebovali vaši pomoc?

Pozoruji určité vlny. Předloni přicházelo více lidí, loni méně a letos na podzim a před Vánocemi počet klientů narostl výrazně.

Čím to je?

Vliv má obtížnost životní situace. Dříve jsem se tak často nesetkával s tím, že jedním z významných prvků rozpadu vztahu jsou finanční záležitosti. Do popředí se dostávají problémy spojené s nedostatkem peněz, s exekucemi, které pár musí řešit. Větší potíže nastávají, když partneři do vztahu přinesou nevyřešené finanční závazky, to se stává zdrojem konfliktů a střetů mezi nimi.

Co jim radíte?

Pomohou finanční operace, s tím ale já nemohu pomoci.

Tomu rozumím, ale jestli jim radíte třeba to, aby si hlavně zachovali duševní zdraví?

Záleží na tom, jak ohrožen se ten či onen partner cítí. Když má pocit, že ten druhý situaci zavinil, většinou vše spěje ke konci vztahu.

A to je dobré řešení?

Já si nemyslím, že ideálním řešením je stmelovat vztah za každou cenu. Snažíme se o to, ale podstatné ve finále je, zda oba partneři budoucnost vidí společně. Pokud ne, řešíme, jak vztah relativně klidným smířlivým způsobem ukončit. Zvlášť velký problém to je, když mají partneři děti. Pak přichází otázka, jakým způsobem budou děti dál vychovávat a otázka majetkového vypořádání.

S čím jste se vedle exekucí a finančních problémů dříve nesetkával?

Rozpory do partnerských vztahů čím dál častěji přináší rozdílné názory na způsob výchovy dětí. Pokud se na takzvané volné výchově rodiče shodnou, tak to velký problém není, i když to může formovat malinko egoistické osobnosti. Daleko větší problém nastává, když existují zásadní rozpory v pojetí, jak má výchova vypadat. A spory rodiče někdy řeší před dětmi. Tím vzniká patologické prostředí.

Objevují se v partnerských vztazích i další problémy, které vás v posledních letech více zaměstnávají?

Častější je sebestřednost, s tím je spojená menší ochota pochopit toho druhého a spíše prosazovat své názory bez kompromisů.

Takových lidí podle vás přibývá?

Ano. Já to mohu posoudit i proto, že působím také jako soudní znalec v partnerských záležitostech. U soudu se setkávám s tím, že pokud se překročí určitá mez, která by ještě mohla umožnit nalezení konsenzu, lidé vystupují bez skrupulí.

Čím si to vysvětlujete?

Souvisí to s pojetím demokracie, prosazuje se pohled - vše je mi dovoleno, nejdůležitější je pro mě to, co chci já, nezajímá mě, jakým způsobem to dopadá na mé okolí a mého partnera. Vidím častěji sobeckost, prvky egoismu jako důsledek celospolečenské situace.

Demokracii ale přece nemůžeme vinit z toho, jaké jsou vztahy mezi lidmi?

Demokracii ne, ale způsob uplatňování demokracie v naší zemi. Demokracie předpokládá, že jsem si vědom svých práv, ale také povinností. Neznamená to, že si mohu dovolit úplně všechno. A to vyžaduje určitou vyzrálost společnosti a tedy jednotlivců a to pokulhává.

Co radíte, když manžel nebo manželka nejsou schopní kompromisu?

Já posuzuji, do jaké míry je ve vztahu dvou lidí možné něco změnit. Podstatné je to, zda je stávající jednání výsledkem situace, ve které se ten člověk ocitl nebo do jaké míry je to výsledkem jeho osobnostního ladění. Relativně velké procento lidí má způsoby chování, o kterých mluvíme jako o poruchách osobnosti. Tito lidé jsou nasměrováni určitým směrem, od kterého se neodchýlí. Poznamenává to chování člověka v partnerském vztahu.

Přibývá lidí s poruchou osobnosti?

Ano. Porucha vzniká v dětství. Člověk je formován faktory, které na něho působí, když vyrůstá, když je vychováván. Není za tím genetika. Ta se týká spíše duševních chorob. Psychopatologie, tedy poruchy osobnosti jsou víceméně dány způsobem formování člověka. Situaci ovlivňuje fakt, že klasická rodina s jasně definovanými rolemi je téměř minulostí. Rodiny se rozpadají, přicházejí do nich noví partneři, děti jsou znejistěné tím, že vyrůstají v prostředí bez náležité stability a pocitu bezpečí.

Přináší poruchy osobnosti i již zmíněná volná výchova?

Představy bezbřehosti se do výchovy promítají. Stanovení pravidel, nechci říci desatera, ale pravidel, která se osvědčila, to se relativizuje. Takzvaná volná výchova vede k tomu, že dítě má velmi zkreslenou představu o tom, zda je dobré mít nějaké limity a myslí si, že má vše dovoleno.