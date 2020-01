Byla to pomoc v nouzi, hájí se psychiatr. Viní ho, že zkusil vyvolat porod

Podle státní zástupkyně se sedmašedesátiletý lékař dopustil zločinu pokusu o těžké ublížení na zdraví. U tehdy jednadvacetileté ženy v pětatřicátém týdnu těhotenství se snažil vyvolat předčasný porod tím, že jí doma aplikoval injekci s lékem oxytocin.

Poté zavolal záchrannou službu a oba odjeli do Stodské nemocnice, kde muž požadoval, aby lékaři udělali rodičce císařský řez. Ti jej odmítli udělat s tím, že žena neměla kontrakce. Podaná dávka oxytocinu totiž předčasný porod nevyvolala.

Navíc dítě narozené v 35. týdnu je podle primáře Gynekologicko-porodnického oddělení Stodské nemocnice Jakuba Macha nezralé, takže by muselo putovat do inkubátoru.

Ženu chtěli ve Stodě hospitalizovat, ona ale podepsala reverz a společně s psychiatrem Fremlem zamířila do Fakultní nemocnice v Plzni. Ani zde dvojice s žádostí o císařský řez nepochodila.

Úspěšní byli až v plzeňské porodnici U Mulačů. K adopci ale nakonec nedošlo. Když matka dítě viděla, nechala si ho.

Oxytocin slouží k zesílení porodních kontrakcí

Podle státní zástupkyně Věry Brázdové mohla aplikace oxitocinu způsobit odloučení placenty a následné silné krvácení. „Když se oddělí třetina placenty, máme tři minuty, jinak dítě zemře,“ sdělil lékař Mach.

Ten uvedl i to, že k vyvolání porodu lékaři používají lék Prostaglandin, oxytocin slouží k zesílení porodních kontrakcí.

Psychiatr tvrdí, že je nevinný a ničeho protizákonného se nedopustil. Naznačil, že vyšetřování probíhalo ve prospěch rodičky. Ženě prý oxytocin neaplikoval. To svědeckou výpovědí odmítl primář ze Stoda, který uvedl, že psychiatr v nemocnici řekl, že látku těhotné aplikoval. Proto, aby rodička neměla laktační psychózu a kvůli psychické poruše.

Psychiatrovo vysvětlení ale Jakub Mach považuje za nesmyslný postup, protože laktační psychóza propuká až po porodu, proč ji tedy léčit předem, když se objevit vůbec nemusí.

Těhotná žena z Ostravska odepsala na inzerát manželů Fremlových, kteří nabízeli pomoc lidem v nouzi a psali, že jsou schopní přijmout i nenarozené dítě. Mladá žena měla sedmiměsíční dceru když zjistila, že je znovu těhotná. Podle Fremla byla ve špatné finanční situaci a rozhodla se proto, že dítě někomu předá do péče.

Psychiatr nabídl rodičce, že otcovství vezme na sebe

Psychiatr jí vysvětlil, že jednání přes sociální odbor bývají zdlouhavá, proto jí nabídl, že otcovství vezme na sebe. To pár na matrice v Ostravě také stvrdil. Zpočátku si jen psali, později žena k Fremlovým jezdila na návštěvy.

„Jezdila k nám i se svým partnerem, otcem první dcery i druhého dítěte. Přemluvila nás, abychom to dítě přijali a adoptovali ho. Vytáhla z nás peníze a ještě nás okradla. Takto se nám odvděčila za naši pomoc. Je to těžká psychopatka s kriminální minulostí,“ řekl obžalovaný lékař.

„Bolely mě záda a ledviny od zánětu. V té době začali manželé mluvit o tom, abych porodila co nejdřív. Vymýšleli způsoby, jak to udělat. Přivezli ty injekce, že je to na vyvolání porodu a já s tím souhlasila,“ řekla v přípravném řízení mladá matka.

Psychiatr tvrdí, že látku podal jiné ženě jako hormon štěstí

To, že psychiatr vystavil lékařský předpis na oxytocin, vysvětluje tak, že ho po něm chtěla jiná klientka jeho soukromé ambulance. Té nakonec lék aplikoval jako hormon štěstí.

„V zahraničí je oxytocin používán řadu let psychicky nemocnými jako antidepresivum, v Česku to není zvykem,“ sdělil Freml.

Policie začala případ šetřit poté, co se v roce 2017 ve Stodské nemocnici podobný případ objevil podruhé. První se na jaře týkal ženy z Loun a také šlo o adopci dítěte do rukou manželů Fremlových po porodu císařským řezem.

Janu Fremlovi hrozí až dvanáct let vězení. Psychiatr žije na Tachovsku s manželkou a čtyřmi dětmi. U soudu neodpověděl na to, zda jeho manželka porodila všechny čtyři děti. Část dětí je totiž adoptovaných. Nedávno k nim mělo přibýt ještě další dítě od ženy z Ostravska.