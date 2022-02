Středový pás na průtahu Plzní oživí stromy a keře, pomohou snižovat hluk

Úpravu středového pásu potvrdili zástupci města Plzně i Ředitelství silnic a dálnic, které spravuje silnici první třídy procházející napříč Plzní. Veškeré zelené úpravy bude platit město.

Jak vyplývá z registru smluv, radnice v minulém týdnu podepsala smlouvu na ozelenění Tyršovy ulice se společností Strommy Company z Karlovarska, která uspěla s cenou 3,366 milionu korun.

Vedoucí oddělení urbanistické zeleně Správy veřejného statku města Plzně Hana Hrdličková řekla, že projekt na ozelenění důležité dopravní tepny ve městě existuje už několik let.

„Ve středovém pásu se nejprve musí vyměnit všechna zemina, protože ta současná je už velice prosolená. Nejdražší a nejpracnější na celém projektu je právě výměna zeminy,“ uvedla Hana Hrdličková.

Zahradníci by se měli pustit do revitalizace středového pásu letos na jaře, do letních prázdnin by mělo být vše hotové.

„V úseku bude vysazeno několik jasanů, v podrostu najdou místo skupiny nízkých keřů a trvalek. Zábrany proti soli se budou osazovat na okraje zeleného pásu jen na zimu. Mělo by to být stejné, jako jsou na zimu zábrany u silnice v Sadech Pětatřicátníků od zastávek městské dopravy směrem k mostu Generála Pattona,“ vysvětlila Hrdličková.

Nová zeleň by měla napomoci snižování hluku v téhle oblasti na hranici historické části města, v létě pak bude pomáhat snižovat teplotu a také zachytávat prach.

Ze stejných důvodů letos na jaře dojde k ozelenění téměř kilometr dlouhého úseku tramvajové trati do Bolevce od křižovatky se Studentskou ulicí. Při loňské rekonstrukci stavbaři položili nové pražce a koleje, které umožňují rychlejší jízdu. Naplánované je ještě ozelenění kolejiště.

„Kolejnice budou obložené dílci z recyklované pryže, které společně s rostlinami pomohou k omezení hluku i vibrací z provozu. Do kolejiště bude ještě položena vrstva k zadržení vody s rostlinami, suchomilnými rozchodníky,“ popsala Adriana Jarošová z tiskového odboru plzeňského magistrátu.

Ozelení také tramvajový pás na Bolevci

I nové parkoviště P+R pro 318 aut za borskou věznicí přímo u přestupního terminálu Bory je vybudované s ohledem na životní prostředí. Parkovací místa jsou z vegetační dlažby, kterou se dešťová voda vsakuje.

„Na každých čtyři až pět stání je vysazen jeden strom, celkem jich je na parkovišti vysazeno 130 a k tomu je tu 4 200 metrů čtverečných trávníku,“ uvedl na konci ledna při otevírání parkoviště primátor Pavel Šindelář.

Největší plzeňská zelená střecha vzniká na Slovanech. Její plocha bude 16 tisíc metrů čtverečných a překryje všechny budovy v právě rekonstruovaném areálu tramvajového depa.

„Zelená střecha umožní akumulaci dešťové vody. Ta se pak bude používat i pro mytí tramvají,“ upozornil už dříve mluvčí dopravních podniků René Vávro. Zelené střechy mají ve vedrech snižovat teplotu i pro okolí, pohlcovat by měly i hluk.