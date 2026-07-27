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VIDEO: Řidič natočil nebezpečnou jízdu školáka, cyklopruhem jel v protisměru

Petr Ježek
  10:16
Školák si nelámal hlavu s tím, že se po silnicích jezdí vpravo. Do vyhrazeného pruhu pro cyklisty na frekventované silnici v Plzni se bezostyšně pustil z kopce v protisměru. Riskantní jízdu z Lobez směrem k Rolnickému náměstí zachytila před několika dny palubní kamera v autě a řidič záběry předal strážníkům. Ti je zveřejnili jako důrazné varování před zbytečným hazardováním se životem.

Tereza Weidl z Městské police Plzeň připomněla, že ochranný pruh pro cyklisty je u Lobez jen pro jízdu do kopce. „Rodiče by měli dětem vysvětlit, že cyklopruh není automaticky obousměrný a že i na kole platí pravidla silničního provozu. Do cyklopruhu je navíc umožněno vjíždět i autobusům,“ varuje.

V záběru je viditelné, že se jezdec na kole nečekaně objevuje v zatáčce v úzkém pruhu, jede jím, ale v opačném směru. Řidič osobního auta zastavuje, brzdí i chlapec. Vzápětí zezadu ke stojícímu autu přijíždí kloubový autobus, jak zaznamenala zadní kamera v autě.

Redaktor iDNES.cz zaznamenal jízdu dalšího cyklisty v protisměru. (26. července 2026)

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Ochranný pruh pro cyklisty jedoucí z Rolnického náměstí do kopce ke křižovatce Dlouhé a Revoluční ulice v Lobzích je první takhle dlouhý pás pro jezdce na kolech namalovaný ve městě přímo na silnici. „V Plzni dosud byly jen velmi krátké úseky, například pro objetí zastávky. To může být jeden z důvodů, proč v ochranném pruhu někteří lidé ještě neumějí jezdit. Máme i zkušenosti z jednosměrných cyklostezek, že v nich někteří lidé jezdí v protisměru,“ připustila propagátorka cyklistiky Radka Žáková.

V Plzni zatím strážníci především upozorňují jezdce na kolech, aby dodržovali značení a nejezdili po nich protisměrně.

Většinou jsou po Plzni vybudované společné stezky pro chodce a cyklisty na chodnících, nebo jsou od sebe koridory pro chodce a cyklisty vizuálně oddělené.

Ochranný pruh pomáhá cyklistům i motoristům. Každý má svůj jasně vyznačený koridor a řidiči nemusejí při míjení kol, když oba jedou stejným směrem, dodržovat boční odstup od cyklisty 1,5 metru. Zatímco osobní auto nesmí do koridoru pro cyklisty zasahovat, například autobus v něm může jet pravými koly. „Pro cyklisty jsou tahle opatření důležitá, dávají jim pocit bezpečí v hlavním dopravním prostoru,“ řekl náměstek primátora v pro dopravu Aleš Tolar.

Jezdí se vpravo

Jak ale zabránit hazardérům, aby tímto pruhem nejezdili protisměrně? Jezdce by už na začátku mělo zarazit, že piktogramy kola nastříkané na asfaltu jsou „koly vzhůru“.

„I ten, kdo nemá řidičák a chce jezdit na kole po pozemních komunikacích, musí vědět, že se jezdí vpravo. I když se o čtvrt metru rozšiřovala vozovka od Rolnického náměstí ke křižovatce s Dlouhou a Revoluční, za což patří Vodárně velké poděkování, stejně jsme řešili, jestli vznikne jeden ochranný pruh pro cyklisty, nebo žádný. Dva pruhy se tam nevměstnají,“ vysvětlil dopravní specialista Správy veřejného statku Ondřej Vohradský.

VIDEO: Řidič bezohledně předjížděl, i když měl v protisměru cyklistku

Projektanti nakonec vybrali pruh ve stoupání, aby cyklisté při dupání do pedálů v kopci co nejméně zdržovali ostatní dopravu.

Jednou z možností, jak cyklisty upozornit, aby nejezdili z Lobez na Rolnické náměstí v protisměru, může být třeba nastříkání několika piktogramů vyznačujících cyklistický koridor na vozovku za křižovatkou s Revoluční ulicí. Koridor je běžnou součástí komunikace, cyklistům zdůrazňuje, že se mají držet vpravo, ostatní řidiče upozorňuje na zvýšený pohyb jezdců na kolech. Koridor ale není ochranný pruh a v tomto případě musejí šoféři při předjíždění cyklisty dodržovat boční odstup 1,5 metru.

V Plzni budou podle projektantů vznikat další vyhrazené pruhy pro cyklisty, v drtivé většině případů už budou na obou stranách ulice.

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