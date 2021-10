Některé firmy omezily výrobu, na Borských polích se zatím nepropouští

Potíže mají hlavně producenti navázaní na výrobu automobilů a elektroniky.

„Máme nahlášené jedno hromadné propouštění zaměstnanců. Jedná se o firmu, která vyrábí pryžové a plastové výrobky. Propouštění by se mělo týkat zhruba 60 zaměstnanců. Je to ale záměr, neznamená to, že opravdu propuštěni budou,“ vysvětlil Tomáš Moravec z Úřadu práce v Plzni. O jakou firmu jde, prý sdělit nemůže.

František Trhlík, starosta Kostelce u Stříbra, kde je obří průmyslová zóna, uvedl, že už jednal se dvěma dodavateli dílů pro automobilový průmysl - firmami Ideal a Lear, aby zjistil, zda v regionu nehrozí zástupy nezaměstnaných.

To se totiž právě kvůli nedostatku zakázek v automobilovém průmyslu stalo v roce 2009 a 2010, kdy Tachovsko čelilo nezaměstnanosti přes 11 procent. Nyní je to 3,2 procenta.

„Firmě Ideal se v uplynulých týdnech snížila výroba na dvě třetiny kvůli tomu, že automobilky, kterým dodává díly, nejedou naplno,“ sdělil Trhlík. Dodal, že firma ještě před půl rokem přijala 40 lidí, a zvýšila tak počet zaměstnanců na 450.

„I přes krizi na trhu a pokles výroby nebudou propouštět. Situaci na trhu považují za přechodný stav způsobený třeba nedostatkem čipů, který odezní. Zaměstnanci chodí do práce,“ přiblížil Trhlík.

Radní města Plzně Vlastimil Gola uvedl, že v obří průmyslové zóně Borská pole v Plzni zatím k žádnému propouštění nedochází.

Na Borských polích zatím nepropouští

„Mluvil jsem třeba se zástupcem firmy na výrobu kabelových svazků, která má pobočky v Plzni a v Chotěšově. Omezují výrobu, protože německé firmy neobjednávají. Ale nepropouštějí kmenové zaměstnance, maximálně agenturní pracovníky,“ uvedl Gola.

Vedoucí regionálního pracoviště odborového svazu Kovo v Plzni Ivo Kužel sdělil, že z 80 firem, které svaz v západních Čechách zastupuje, žádná zatím nepropouští kmenové zaměstnance.

„Mezi ty nepatří jen Češi, ale i někteří cizinci, kteří jsou tu na dlouhodobé pracovní povolení. Kdyby je dnes firmy propustily, po odeznění krize by jim chyběli a nesehnaly by je,“ popsal Kužel.

Firmy podle Kužela ale omezují počty agenturních zaměstnanců. „Když firma nemá práci, nebudou je přece platit. Navíc agentury je kvůli krátkodobým pracovním povolením mění vždy po třech měsících, proto nemají z pracovního hlediska takovou hodnotu jako kmenoví zaučení pracovníci,“ vysvětlil Kužel.

„Josef Středula i Svaz průmyslu vyzvali ke svolání tripartity a k dočasné znovuaktivaci programu Antivirus. Ne kvůli covidu, ale aby došlo k podpoře firem, aby nemusely propouštět. Protože propouštění se může stát zárodkem krize. Chceme předejít hromadnému propouštění. Kdyby se zaměstnanci po propuštění zaregistrovali na úřadu práce, znamenalo by to pro stát mnohem větší náklady,“ popsal Kužel.

Zachovat místa i za cenu odstávek výroby

Podle Kužela se odborový svaz KOVO ve firmách snaží jednat o zachování míst, a to i za cenu odstávek výroby.

Gola uvedl, že kdyby část firem v automobilovém sektoru přestala vyrábět, mohl by se celý systém zhroutit.

„Automobilový průmysl je totiž složitý systém dodávek a subdodávek, kde už nikdo nevyrábí na sklad, ale vše je postaveno na řetězci naplánovaných dodávek v přesný čas. Je to jakýsi domeček z karet, který by se mohl sesypat, kdyby část firem přestala vyrábět,“ přiblížil Gola.

Podíl nezaměstnaných v Plzeňském kraji v září podle Moravce stagnoval na 2,8 procenta. Bez práce bylo 11493 lidí, o 239 méně než před měsícem a o 1680 méně než před rokem.

Loni v září byl podíl nezaměstnaných o 0,4 procentního bodu vyšší. Nabídka volných pracovních míst v regionu se snížila, aktuálně jich je 32 tisíc.

Cizinců z Evropské unie evidoval na konci září Úřad práce v Plzni víc než 40 tisíc, cizinců ze zemí mimo Evropskou unii 11 220.