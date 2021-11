Firma Sony končí v Nýřanech, o práci přijdou desítky zaměstnanců

„Velká část distribučních aktivit bude společně se zbývajícími zaměstnanci převedena do nedalekého sesterského závodu ve Štěnovicích. Propouštění se dotkne zaměstnanců v administrativních i provozních funkcích,“ sdělila Veronika Zborníková, personální ředitelka firmy, která kompletuje disky s hudbou, filmy nebo počítačovými hrami.

Přesné číslo propuštěných zaměstnanců nesdělila. Dá se to ale odhadnout z informací Úřadu práce v Plzni, který má kromě Panasonicu hlášené další hromadné propouštění 60 lidí. Již dříve o tom informoval analytik plzeňského úřadu práce Tomáš Moravec.

„Předpokládáme, že většinu zaměstnanců převezme nový nájemce nýřanské budovy. Abychom co nejlépe podpořili naše současné zaměstnance při hledání nového pracovního uplatnění, připravili jsme rozsáhlý program, jehož součástí jsou školení ke zvýšení kvalifikace na pracovním trhu, cílená příprava na pracovní pohovory a organizované schůzky s vhodnými zaměstnavateli z okolí. K tomu jsme odcházejícím připravili férové podmínky, které jdou nad rámec zákonem stanoveného odstupného,“ sdělila Zborníková.

Sony DADC v České republice v pobočkách ve Štěnovicích, Nýřanech, Plzni a v Praze nyní zaměstnává kolem 600 lidí.

Ve štěnovickém provozu zajišťují pracovníci kompletaci disků, které se vyrobí v rakouském Thalgau. Velká část kapacity je aktuálně věnována balení testů na covid. Následně firma z distribučního centra u Nýřan exportuje produkty do celého světa.

Podle informací z firmy vyrostla společnost Sony DADC od roku 2010 do roku 2017 v České republice rychle až na téměř tisíc zaměstnanců, poslední čtyři roky ale počty klesají na současných zhruba 600 zaměstnanců.

Část lidí by mohl přijmout Daikin

Část lidí propuštěných ze Sony by mohla přijmout japonská firma Daikin, výrobce klimatizačních systémů, která v Plzni v největší průmyslové zóně v kraji na Borských polích staví novou halu a hodlá v příštích letech přijmout na 200 lidí.

Personální ředitel Daikinu Tomáš Matoušek již dříve potvrdil, že jedná s vedením firmy Panasonic. „Budeme se bavit o převedení části lidí do Daikinu,“ sdělil Matoušek.



„Propouštění je vždy rána, ale pro Daikin je to nadějná zpráva, díky které bychom mohli získat kvalitní zaměstnance. I pro propouštěné zaměstnance by to mohla být dobrá zpráva,“ sdělil.

Útočištěm propuštěných zaměstnanců může být i americká korporace Ball, která na Borských polích vybuduje nový závod. Nedávno spustil první fázi lokální komunikační kampaně. Jejím cílem je v první fázi nabrat pro nový výrobní závod 25 vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Ball hodlá v náboru nových zaměstnanců pokračovat v první polovině příštího roku, kdy bude do nového provozu hledat dalších 175 zaměstnanců. „Trh práce dnes trpí nedostatkem kvalifikovaných lidí na všech úrovních,“ řekl ředitel Ball Beverage Packaging Radek Mádr.

Podle něj firma zároveň už teď hledá kolegy do podniku na plechovky v Dýšině u Ejpovic, v němž má aktuálně 170 zaměstnanců.

Slováci, Rumuni a Bulhaři

Nezaměstnanost v Plzeňském kraji v říjnu klesla o 0,2 bodu na 2,6 procenta, bez práce je 10 992 lidí. V listopadu má stagnovat. Průměr České republiky je 3,4 procenta.

O tom, že v kraji se zatím krize na pracovním trhu nerýsuje, svědčí nejen nízká nezaměstnanost, ale i fakt, že v říjnu zde meziročně výrazně přibylo pracovníků z EU i ze třetích zemí. Jejich počet vzrostl téměř o 6 600, proti září se zvýšil o více než 1800 a stoupá osm měsíců.

Úřad práce eviduje k poslednímu říjnu přes 64 500 pracujících cizinců. Jak uvedl Moravec, další tisíce zaměstnaneckých karet vydává občanům třetích zemí odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra a jejich počty statistika krajského úřadu práce nezahrnuje.

V kraji podle Českého statistického úřadu aktuálně žije téměř 592 000 obyvatel. Statistici evidovali v regionu ke konci června 209 300 zaměstnanců, meziročně o 1,1 procenta více. Občanů zemí EU pracovalo na konci října v regionu 40 350, proti září o 333 lidí více, meziročně téměř o 1300 víc. Do konce roku 2018 jejich počet čtyři roky stoupal, poté začal kolísat.

Firmy přijímají hlavně montážní a pomocné dělníky ve výrobě, obsluhu strojů a stavební dělníky. Kvůli útlumu ekonomiky hlavně koncem loňského roku cizinců mírně ubylo.

„V současné době sledujeme mírný nárůst počtu těchto pracovníků. Většina zaměstnavatelů ale vyčkává, jak se bude situace nadále vyvíjet,“ uvedl Moravec.



Ze zemí EU pracuje dlouhodobě v Plzeňském kraji nejvíc Slováků, aktuálně 16 821. Následují Rumuni, jichž bylo v regionu na konci října 9 210, a Bulhaři - těch je 6 951.