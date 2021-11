Řidič kradeného vozu při honičce s policií boural, pak omylem skočil z mostu

Pětadvacetiletý cizinec ujížděl před německými policisty, kteří se ho v Německu snažili zastavit.



„Krátce před čtvrtou hodinou ranní přijal český operační důstojník informaci, že řidič vozu BMW ujíždí směrem do České republiky,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Prchající řidič prosvištěl přes přechod v Rozvadově a dál ujížděl po dálnici na Plzeň. Ještě před tím, než se do pronásledování zapojily české hlídky, BMW na 112. kilometru na úrovni Kladrub zpomalil autobus, který právě předjížděl nákladní soupravu.

„Řidič osobního auta chtěl zřejmě mezi oběma vozidly projet. Manévr se však nepodařil a vůz narazil do zadní části nákladní soupravy a následně i do autobusu. Pronásledovaný vůz poté v odstavném pruhu narazil do svodidel, o která se zastavil,“ popsala nehodu Jiroušková.

Prchající řidič pak vystoupil a dal se na útěk. Ve tmě si však neuvědomil, že se nachází na dálničním mostě. „Přeskočil svodidla a zábradlí a přibližně z patnáctimetrové výšky se zřítil dolů pod most,“ dodala mluvčí.

Letecká záchranná služba transportovala zraněného muže na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. „Utrpěl četná zranění, během převozu byl ve velmi vážném stavu a se zajištěnými dýchacími cestami,“ informovala mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová.

Případem přeshraničního pronásledování se nyní zabývají tachovští kriminalisté, kteří veškeré okolnosti zjišťují. Dopravní nehodu vyšetřují policisté z dálničního oddělení Ostrov u Stříbra.