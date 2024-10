Chcete vlastnit zámek? Hned tři památkově chráněné objekty jsou na prodej

Že by zámky koupily obce a města, s tím se počítat nedá. Odborníci hovoří o tom, že prodej památky může trvat několik let. „Když si dnes zámek někdo koupí, většinou ho opravuje, což nebylo obvyklé hned po sametové revoluci,“ říká Lucie Soukupová z realitní kanceláře chateau.cz, která se zabývá prodejem památkově chráněných nemovitostí.

Mezi nemovitostmi k prodeji má právě zámek Otín, který je památkově chráněný od roku 1958. Je to původně renesanční tvrz, upravená na barokní zámek a následně po roce 1800 empírově. V zámeckém parku je barokní gloriet, kde psal František Palacký své Dějiny národa českého. Gloriet ze 30. až 40. let 18. století má výrazné znaky slohu Kiliána Ignáce Dienzenhofera.

„Zámek současná majitelka, která pracovala v cestovním ruchu, koupila, protože chtěla opravit památku a vybudovat eventový zámek k pořádání společenských a firemních akcí. Vše ovšem přerušil covid. Navíc je původem z Ruska, takže to vše zamíchalo původním plánem a zámek prodává,“ popsala Soukupová.

Nový majitel může v zámku Otín hned bydlet

Daria Krstev, která se po studiích v Londýně usadila v Česku, objekt v dezolátním stavu koupila v roce 2018. „Od konce roku 2018 zámek Otín patří české společnosti Simargland s. r. o., založené v roce 2010 a známé pod značkou SD Prague. Já a můj malý tým už více než deset let tvoříme pro hosty z celého světa unikátní cestovní itineráře po Česku,“ popsala na webu chateauotin.com Krstev.

Jedním z jejích plánů je oprava glorietu, kde Palacký svoje dílo psal. „Plánujeme ho restaurovat a přeměnit na mimořádné interaktivní muzeum, v jehož prvním patře bude pracovna Františka Palackého s digitální expozicí Česko. Dopisy z minulosti. V kupoli glorietu vytvoříme místnost literárních snů, kde budou moci návštěvníci strávit noc a inspirovat se historií místa. Gloriette se stane prvním pokojem Literárního hotelu Chateau Otin,“ plánovala majitelka.

Soukupová dodává, že majitelka prokázala zámku velmi dobrou službu nejen proto, že ho byla ochotná koupit, ale že za pár let opravila střechu a jedno křídlo zámku, takže tam nový majitel může přijít, bydlet tam a pokračovat v rekonstrukci.

Na otázku, jestli se najde majitel, odpověděla, že ano, protože zámek je vhodný k soukromému využití i třeba k pořádání koncertů či eventových akcí. „Teď ale není nikdo, kdo by ho chtěl koupit,“ uvedla Soukupová.

Majitelka Otína je podle ní jiným typem majitelů, než byli někteří z těch, kteří po roce 1989 různé zámky po České republice skoupili. Hodně památek za dobré peníze skoupili ve velké míře Rusové a Italové. „Koupili celé zámecké areály, tedy i související statky a pozemky včetně lesů. Následně rozprodaly to, co bylo nejrychleji prodejné, tedy pozemky, a pak jim zbyly zámky. Zámek bez pozemků ale nedává úplně smysl. Tito majitelé často chtějí za zámek jednou tolik, než je reálná cena, takových prodejů se neúčastníme,“ popsala Soukupová.

Připomněla, že když si dnes zámek někdo koupí, většinou ho opravuje. Dnes prý zámky kupují většinou Češi. „Z většiny jsou to majitelé různých firem a zároveň nadšenci. Mají k místu vztah nebo chtějí památku zachránit. Tito lidé chtějí něco udělat pro budoucnost. Zkrátka v posledních letech je vzrůstající tendence se o památky postarat a nenechat je spadnout,“ popsala Soukupová.

Občas podle ní památky koupí, když to je v jejich finančních možnostech, i obce s cílem památku zachránit, a nepřenechat ji někomu, kdo by s ní neměl dobré úmysly. Potom tam vybudují třeba kulturní centrum.

Mirošov si koupi zámku dovolit nemůže

Za 95 milionů korun je nyní na webu Sreality k mání i zámek Mirošov, který vlastní firma GW Group. „Jedná se o areál původně renesančního zámku postaveného roku 1550 za Floriána Griespeka, výrazně barokně přestavěného zámku s parkem. Mladší zámek vznikl v roce 1726, vnitřní úpravy v historizujícím slohu pocházejí z let 1893–97. Je to kvalitní barokní architektura, náležící ke skupině českých zámků s ústředním oválným sálem projevujícím se i v utváření fasády, vzniklých pod vlivem tvorby J. B. Fischera z Erlachu,“ stojí na stránkách Národního památkového ústavu.

Starosta Mirošova Vlastimil Sýkora uvedl, že zámek se prodává víc než rok. „Asi se to nedaří, protože startovací cena byla cca 100 milionů,“ popsal starosta. Ten se raduje z toho, že zámek měli po revoluci v rukou vždy subjekty a lidé, kteří měli peníze na opravy. „Když je tu taková nemovitost a někdo se o ni stará, je to pro město skvělé, konají se tam svatby, dříve i vítání občánků, nepravidelně tam bývalo vyřazení deváťáků,“ popsal Sýkora s tím, že město si koupi zámku dovolit nemůže.

Stěžejní opravy podle starosty provedla bývalá majitelka, kterou byla Hana Ludikarová. Byla oceněna vyznamenáním Zlaté lípy ministra obrany ČR. Ludikarová, která žije v Londýně, je dcerou významného politika, člena československé exilové vlády v Londýně Ladislava Feierabenda, je vdovou po příslušníkovi 311. československé bombardovací perutě RAF Marcelu Ludikarovi. Po smrti svého manžela v roce 2003 se výrazně zapojila do činnosti Svazu letců svobodného Československa v zahraničí, jemuž několik let předsedala.

Zámek prodala podle starosty zhruba šest let zpátky. „Stávající majitel provedl opravu severního křídla, což je tak osmina toho, co se provedlo celkově,“ nastínil Sýkora.

Zámek Hořákov je k mání za 22 milionů

Za 22 milionů korun je k mání zámek Hořákov, který je kulturní památkou od roku 2010. „Je to příklad drobného šlechtického sídla s hospodářským zázemím a parkem, typického pro daný region. Jádro zámeckého objektu pochází z doby kolem poloviny 19. století,“ je na stránkách Národního památkového ústavu. Od roku 2005 procházel rozsáhlou rekonstrukcí s ohledem na zachování historického ducha, stojí v nabídce Sreality.

Vlastní ho Němec Rainer Seibert, který má v obchodním rejstříku jako předmět podnikání sportovní činnost a propagování asijských bojových a duševních umění. Podle místních na zámku tyto kurzy nabízel, ale v posledních letech je zámek většinou opuštěný.

Jak uvedla starostka Běšin, pod které Hořákov patří, Pavlína Langmayerová, je to jeden ze zámečků, které patřily kdysi k poplužním dvorům. „Protože je to cenná památka, byla bych ráda, kdyby se dostal do rukou člověka, který má dobré úmysly,“ uvedla s tím, že majitel se o zámek staral.

„Vzhledem k tomu, že jsme se dost finančně vyčerpali například budováním kanalizace, koupě zámku obcí nepřipadá v úvahu,“ uvedla starostka. „Uvnitř jsem nikdy nebyla, bylo by hezké, kdybych se tam mohla podívat, i místní by určitě byli rádi,“ dodala.