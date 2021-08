Plzeň chce u Mrakodrapu prodat prázdné domy, včetně bývalého divadla

K prodeji budou budova bývalého Komorního divadla v Prokopově ulici, rohový dům, kde bývalo krajské sídlo KSČ a později právnická fakulta, a pak budova Resslova 13, která je roky v havarijním stavu. Tyto nemovitosti jsou prázdné a nyní nevyužité.

Původně vedení města počítalo také s prodejem domu Americká 38, kde jsou v přízemí obchodní prostory a nad nimi téměř tři desítky nájemních bytů. Členové skupiny zastupitelů, kteří připravují podmínky prodeje budov, se ale postavili proti. Radní pro ekonomiku David Šlouf (ODS) přitom dříve plánoval, že by město nabídlo domy všechny. Domníval se, že by se pak snáze hledal zájemce.

„Při jednání pracovní skupiny jsme se dohodli, že v první fázi nebudeme prodávat ten rohový dům, kde máme městské byty,“ prohlásil David Šlouf.

Ten se domnívá, že až se upřesní další podmínky, půjde návrh na prodej nemovitostí podle daných pravidel na jednání zastupitelů v září nebo v listopadu. Šlouf si nadále myslí, že se nemovitosti nabízené pohromadě budou bez domu Americká 38 hůř prodávat.

„Ale byl jsem se svým názorem v menšině. Zkusíme to v prvním kole bez něj. Pokud se to prodá, uznám, že jsem se mýlil. Pokud se nemovitosti neprodají, můžeme diskutovat, jestli ten dům přihodit nebo ne,“ uvedl Šlouf.

Ten upozorňuje, že prodej známých domů v centru a s tím spojené budoucí využití oblasti svým významem přesahuje volební období a domnívá se, že je proto zapotřebí širší shoda v městské samosprávě.

Proti prodeji domu s byty na Americké třídě byl například zástupce ANO Michal Hausner. „Ten dům má okamžitě využitelnou hodnotu pro město. Není tam nutná žádná investice. Tohoto domu se zbavovat nemusíme. Nejprve je tedy lepší hledat kupce pro domy v horším stavu,“ sdělil Hausner.

Některé budovy zřejmě čeká demolice

Opozičním Pirátům se nápad prodat dům v dobrém stavu s komerčními prostory a obsazenými byty nezamlouval delší dobu.

„Je to dům, který vynáší. Jsou tam byty a tak myslím, že je z principu hloupost se budovy zbavovat. Připadá mi zbytečné se snažit osladit někomu nabídku ostatních nemovitostí tím, že k tomu přihodíme tenhle barák. Domnívám se, že už tak je ta nabídka dost atraktivní,“ konstatoval šéf klubu zastupitelů Pirátů Pavel Bosák.

Rámcové podmínky města pro budoucí využití území vycházejí z územní studie. Počítá se s tím, že domy směrem do Americké třídy zůstanou stát, ale například objekty, využívané v minulosti Komorním divadlem, by mohly být zbořeny.

Demolice pravděpodobně čeká dům Resslova 13, který je roky prázdný a ve velmi špatném stavu. Jeho zbořením by mohl vzniknout prostor pro vjezd do vnitrobloku, kam je dosud přístup komplikovaný. Územní studie nepřipouští, že by v oblasti nemovitostí, které budou na prodej, vzniklo velké obchodní centrum.

V území by se mělo udržet více funkcí včetně bydlení nebo administrativních prostor. Pokud zastupitelé na podzim schválí podmínky prodeje, bude následovat veřejná soutěž. Po té by zastupitelé vybrali nabídky odpovídající požadavkům na využití oblasti. V případě více zájemců splňujících podmínky by následovalo druhé kolo výběru, kdy by rozhodla výše nabídnuté ceny.

Hodnota nemovitostí, u kterých radnice zvažovala prodej, byla vyčíslena na zhruba 142 milionů korun. Z toho ovšem 50 milionů představoval odhad hodnoty domu Americká 38, který podle nynější dohody do prodeje nepůjde.

