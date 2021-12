Plzeň prodá tři objekty v centru města, posuzovat se bude záměr i cena

V prvním kole bude město posuzovat, zda se jejich záměry v oblasti shodují s představou radnice o využití lokality a pravidly danými územní studií. Ta nepočítá s tím, že by v lokalitě vznikl velký obchodní komplex. Předpokládá se využití zejména pro administrativní prostory, bydlení, služby a menší prodejny.

Ve druhém kole pak rozhodne výše nabídnuté ceny. Scénář postupu při prodeji je podle radního pro ekonomiku Davida Šloufa z ODS výsledkem dohody členů pracovní skupiny složené ze zástupců města.

„V prvním kole bude vypsána výzva neomezenému počtu zájemců,“ řekl Šlouf. Zájemci budou muset předložit vlastní studii využití území. Studie musí obsahovat například popis využití zástavby, popis architektonického řešení, návrh řešení dopravní obsluhy i parkování. Město požaduje i časový harmonogram etap při úpravě oblasti i vizualizaci plánované podoby.

Dokumenty od zájemců budou předloženy zastupitelům, kteří zároveň dostanou stanovisko technických úřadů, zda záměry splňují požadavky města. Na základě toho by měli zastupitelé rozhodnout, který ze zájemců postoupí do druhého kola, kde se bude licitovat, kdo nabídne víc.

„Vyvolávací cena bude 93 milionů a minimální příhoz 500 tisíc,“ popsal radní. Zdůraznil, že město si vyhradí právo soutěž zrušit bez udání důvodu do okamžiku, kdy bude podepsána kupní smlouva.

Obdobně jako u jiných prodejů městského majetku bude muset kupující plnit povinnosti, jako je například to, že musí všechny stupně projektové dokumentace projednat s technickým úřadem.

Do konce roku 2025 bude muset podat žádost o územní rozhodnutí, jinak mu bude hrozit půlmilionová pokuta. Pokud územní rozhodnutí nebude vydáno do konce roku 2026, bude moci město odstoupit od smlouvy. Do konce roku 2027 bude kupující povinen požádat o stavební povolení. I v tomto případě bude při nesplnění hrozit pokuta.

„Do budoucna by zde měl vzniknout plnohodnotný blok souvislého obestavění ulic. Je možné objekty Komorního divadla a administrativního objektu při Prokopově ulici odstranit a nahradit novou zástavbou. Rada města Plzně odsouhlasila k využití a zástavbě této lokality územní studii,“ zdůraznil radní.

Z dřívějších úvah o prodeji skupiny domů v lokalitě vypadl dům Americká 38, kde jsou v přízemí nebytové prostory a nad nimi téměř tři desítky bytů.

„Jsem rád, že se podařilo nastavit poměrně přísné podmínky pro potenciálního kupce,“ uvedl šéf opozičního klubu zastupitelů Pirátů Pavel Bosák.

Pochvaloval si skutečnost, že zastupitelům budou předloženy nabídky všech zájemců. „Nabyl jsem dojmu, že se jedná o způsob, jak co nejefektivněji s tím prostorem naložit a najít řešení, které bude prospěšné,“ prohlásil Bosák.